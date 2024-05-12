Внаслідок обстрілів знеструмлено споживачів декількох областей — яка ситуація в енергосистемі

Ремонт енергосистеми. Фото: Міненерго

Внаслідок бойових дій в Україні знеструмлені споживачі у семи областях. До того ж у Харківській області вночі через російські обстріли без світла залишилися понад 1100 абонентів.

Про це повідомила пресслужба Міненерго в Telegram у неділю, 12 травня.

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Ситуація в енергосистемі України

У Харківській області знеструмлено 1146 абонентів, а без напруги залишаються 32,7 тисячі точок обліку.

У Донецькій області внаслідок російських обстрілів минулої доби було знеструмлено 4,6 тисячі абонентів у семи населених пунктах. Енергетики вже заживили 3,6 тисячі абонентів у двох населених пунктах. Станом на ранок без напруги залишаються 107 населених пунктів, загалом — 47,7 тисячі абонентів.

У Запорізькій області через технологічне порушення знеструмлювалися 2418 абонентів. На ранок вдалося всіх заживити. Внаслідок бойових дій залишається без напруги 3731 точка обліку у 51 населеному пункті.

У Львівській області в одному з населених пунктів Стрийського району під час проведення земляних робіт пошкоджено газопровід. Без газопостачання залишилися 15 житлових будинків.

В Очаківському районі Миколаївської області знеструмлювалися два населених пункти — 450 споживачів внаслідок бойових дій.

У Сумській області через технологічне порушення знеструмлено 510 абонентів у трьох населених пунктах. На ранок залишаються відключеними 4,3 тисячі точок обліку у 72 населених пунктах, з них 3847 абонентів – через бойові дії.

"У м. Херсон залишаються знеструмленими 2,9 тисячі точок обліку, в області — 25,8 тисячі абонентів у 45 населених пунктах", — йдеться у повідомленні.

У Чернігівській області внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 1,5 тисячі абонентів у 27 населених пунктах.

Допис Міненерго. Фото: скриншот

Допис Міненерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, останні масовані російські обстріли України завдали енергосистемі значних збитків. Шкоду від атак ворога оцінюють в 1 млрд гривень.

Також уряд готує підвищення ціни на електроенергію для населення найближчим часом. Народний депутат Олексій Кучеренко прогнозує зміни в тарифах з 1 червня.