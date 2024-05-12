В результате обстрелов обесточены потребители нескольких областей — какая ситуация в энергосистеме

Ремонт энергосистемы. Фото: Минэнерго

В результате боевых действий в Украине обесточены потребители в семи областях. К тому же в Харьковской области ночью из-за российских обстрелов без света остались более 1100 абонентов.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в Telegram в воскресенье, 12 мая.

Читайте также:

Ситуация в энергосистеме Украины

В Харьковской области обесточено 1146 абонентов, а без напряжения остаются 32,7 тысячи точек учета.

В Донецкой области в результате российских обстрелов за прошедшие сутки было обесточено 4,6 тысячи абонентов в семи населенных пунктах. Энергетики уже заживили 3,6 тысячи абонентов в двух населенных пунктах. По состоянию на утро без напряжения остаются 107 населенных пунктов, всего — 47,7 тысячи абонентов.

В Запорожской области из-за технологического нарушения обесточивалось 2418 абонентов. К утру удалось всех заживить. В результате боевых действий остается без напряжения 3731 точка учета в 51 населенном пункте.

Во Львовской области в одном из населенных пунктов Стрыйского района во время проведения земляных работ поврежден газопровод. Без газоснабжения осталось 15 жилых домов.

В Очаковском районе Николаевской области обесточивались два населенных пункта — 450 потребителей в результате боевых действий.

В Сумской области из-за технологического нарушения обесточены 510 абонентов в трех населенных пунктах. На утро остаются отключенными 4,3 тысячи точек учета в 72 населенных пунктах, из них 3847 абонентов — из-за боевых действий.

"В г. Херсон остаются обесточенными 2,9 тысячи точек учета, в области — 25,8 тысячи абонентов в 45 населенных пунктах", — говорится в сообщении.

В Черниговской области в результате боевых действий остаются обесточенными 1,5 тысячи абонентов в 27 населенных пунктах.

Пост Минэнерго. Фото: скриншот

Пост Минэнерго. Фото: скриншот

Напомним, последние массированные российские обстрелы Украины нанесли энергосистеме значительный ущерб. Ущерб от атак врага оценивают в 1 млрд гривен.

Также правительство готовит повышение цены на электроэнергию для населения в ближайшее время. Народный депутат Алексей Кучеренко прогнозирует изменения в тарифах с 1 июня.