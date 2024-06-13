Росіяни атакували Новомосковськ Дніпропетровської області

Росіяни атакували Дніпропетровщину. Фото: Сергій Лисак

Російська армія атакувала Новомосковськ Дніпропетровської області. Внаслідок вибухів сталася пожежа, постраждали двоє дітей.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у четвер, 13 червня.

Читайте також:

Відомо про двох постраждалих дітей

У 3-річної дівчинки вибухова травма, садна та подряпини. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості.

У 12-тирічної дівчинки гостра реакція на стрес.

За словами Лисака, у місті виникла пожежа. Пошкоджені 9 житлових будинків.

Нагадаємо, у Дніпрі сьогодні пролунав вибух. В регіоні була оголошена повітряна тривога.

Напередодні вночі росіяни запустили по Дніпропетровській області чергову партію "шахедів". Силам протиповітряної оборони вдалось ліквідувати 11 цілей, але є руйнування місцевої інфраструктури та травмовані мирні мешканці.

Також ми писали, що Нікопольщина у Дніпропетровській області практично кожного зазнає ударів ворога із артилерії та дронів-камікадзе.