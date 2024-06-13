Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Внаслідок атаки росіян по Новомосковську постраждали діти — що відомо arrow

Внаслідок атаки росіян по Новомосковську постраждали діти — що відомо

13 червня 2024 18:20
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Росіяни атакували Новомосковськ Дніпропетровської області
Росіяни атакували Дніпропетровщину. Фото: Сергій Лисак
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Російська армія атакувала Новомосковськ Дніпропетровської області. Внаслідок вибухів сталася пожежа, постраждали двоє дітей.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у четвер, 13 червня.

Читайте також:

Відомо про двох постраждалих дітей

У 3-річної дівчинки вибухова травма, садна та подряпини. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості.

У 12-тирічної дівчинки гостра реакція на стрес.

За словами Лисака, у місті виникла пожежа. Пошкоджені 9 житлових будинків.

Нагадаємо, у Дніпрі сьогодні пролунав вибух. В регіоні була оголошена повітряна тривога.

Напередодні вночі росіяни запустили по Дніпропетровській області чергову партію "шахедів". Силам протиповітряної оборони вдалось ліквідувати 11 цілей, але є руйнування місцевої інфраструктури та травмовані мирні мешканці. 

Також ми писали, що Нікопольщина у Дніпропетровській області практично кожного зазнає ударів ворога із  артилерії та дронів-камікадзе. 

травма
росіяни
Дніпропетровська область
війна в Україні
російські війська
вибух
обстріли
окупанти
поранення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування