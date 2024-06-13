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В результате атаки россиян по Новомосковску пострадали дети — что известно

13 июня 2024 18:20
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Россияне атаковали Новомосковск Днепропетровской области
Россияне атаковали Днепропетровщину. Фото: Сергей Лысак
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Российская армия атаковала Новомосковск Днепропетровской области. В результате взрывов произошел пожар, пострадали двое детей.

Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в четверг, 13 июня.

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Известно о двух пострадавших детях

У 3-летней девочки взрывная травма, ссадины и царапины. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести.

У 12-летней девочки острая реакция на стресс.

По словам Лысака, в городе возник пожар. Повреждены 9 жилых домов.

Напомним, в Днепре сегодня раздался взрыв. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Накануне ночью россияне запустили по Днепропетровской области очередную партию "шахедов". Силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать 11 целей, но есть разрушение местной инфраструктуры и травмированные мирные жители.

Также мы писали, что Никопольщина в Днепропетровской области практически каждый испытывает удары врага с артиллерии и дронов-камикадзе.

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