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Виїзд дітей за кордон під час війни — у ДПСУ надали роз'яснення

26 травня 2024 08:18
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Виїзд дітей за кордон від час війни — у ДПСУ надали роз'яснення
Дівчинка сидить з валізами. Фото: Shutterstock / Halfpoint
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Державна прикродонна служба України надала роз'яснення про виїзд дітей за кордон в умовах війни, яку Росія розв'язала у нашій країні. Так, діти, яким ще не виповнилося 16 років, не можуть самостійно покидати Україну.

Про це інформує пресслужба ДПСУ.

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Якщо дитині ще немає 16 років, то вона може перетинати кордон лише:

  • у супроводі обох батьків, 
  • одного з батьків, 
  • з близьким родичем, 
  • з іншими уповноваженими особами.

При цьому у перших двох випадках жодних додаткових дозволів на виїзд за кордон не потрібно.

Але якщо дитина виїжджає за кордон із близьким родичем, то на пункті пропуску доведеться показати свідоцтво про народження дитини та документ, що підтверджує сімейні зв'язки.

Якщо ж дитину супроводжує стороння особа, то варто оформити відповідні документи. 

У такому випадку батьки повинні оформити нотаріально затверджену заяву про те, що вони згодні на виїзд дитини у супроводі цієї особи.

Примітно, що оформити дозвіл може лише один із батьків. Це можна зробити в органі опіки та піклування. 

Там необхідно надати письмову заяву, в якій буде зазначено, що вона чи він згодні, щоб дитина перетинала кордон у супроводі тієї чи іншої особи.

Нагадаємо, в Україні діє воєнний стан і триває загальна мобілізація. Що стосується виїзду чоловіків за кордон, то, за словами адвоката Олега Лук'янчикова, наразі чинні ті самі норми, що працювали до грудня 2023 року. Однак, як у Верховній Раді ухвалять мобілізаційний закон, то певні правила можуть змінитися. 

Раніше Державна прикордонна служба розпочала використовувати електронний реєстр військовозобовʼязаних "Оберіг", який має допомогти у швидкій перевірці чоловіків на пропускних пунктах. 

Також стали відомі категорії громадян, у яких можуть вилучати автомобілі під час мобілізації.

діти
закордон
війна в Україні
батьки
ДПСУ
черги на кордоні

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