Выезд детей за границу от войны — в ГНСУ дали разъяснение

Выезд детей за границу во время войны — в ГПСУ дали разъяснение
Государственная пограничная служба Украины предоставила разъяснение о выезде детей за границу в условиях войны, которую Россия развязала в нашей стране. Дети, которым еще не исполнилось 16 лет, не могут самостоятельно покидать Украину.
Об этом информирует пресс-служба ГПСУ.
Выезд детей за границу в 2024 году — что нужно знать
Если ребенку еще нет 16 лет, то он может пересекать границу только:
- в сопровождении обоих родителей,
- одного из родителей,
- с близким родственником,
- с другими уполномоченными лицами.
При этом в первых двух случаях никаких дополнительных разрешений на выезд за границу не требуется.
Но если ребенок выезжает за границу с близким родственником, то на пункте пропуска придется показать свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий семейные связи.
Если же ребенка сопровождает постороннее лицо, следует оформить соответствующие документы.
В таком случае родители должны оформить нотариально утвержденное заявление о том, что они согласны на выезд ребенка в сопровождении этого лица.
Примечательно, что оформить разрешение может только один из родителей. Это можно сделать в органе опеки и попечительства.
Там необходимо подать письменное заявление, в котором будет указано, что она или он согласен, чтобы ребенок пересекал границу в сопровождении того или иного лица.
Напомним, в Украине действует военное положение и продолжается всеобщая мобилизация. Что касается выезда мужчин за границу, то, по словам адвоката Олега Лукьянчикова, сейчас действуют те же нормы, что работали до декабря 2023 года. Однако, как только в Верховной Раде примут мобилизационный закон, то определенные правила могут измениться.
Ранее Государственная пограничная служба приступила к использованию электронного реестра военнообязанных "Оберіг", который должен помочь в быстрой проверке мужчин на пропускных пунктах.
Также стали известны категории граждан, у которых могут изымать автомобили во время мобилизации.
Читайте Новини.LIVE!