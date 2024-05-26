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Выезд детей за границу во время войны — в ГПСУ дали разъяснение

26 мая 2024 08:18
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Выезд детей за границу от войны — в ГНСУ дали разъяснение
Девочка сидит с чемоданами. Фото: Shutterstock/Halfpoint
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Государственная пограничная служба Украины предоставила разъяснение о выезде детей за границу в условиях войны, которую Россия развязала в нашей стране. Дети, которым еще не исполнилось 16 лет, не могут самостоятельно покидать Украину.

Об этом информирует пресс-служба ГПСУ.

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Если ребенку еще нет 16 лет, то он может пересекать границу только:

  • в сопровождении обоих родителей,
  • одного из родителей,
  • с близким родственником,
  • с другими уполномоченными лицами.

При этом в первых двух случаях никаких дополнительных разрешений на выезд за границу не требуется.

Но если ребенок выезжает за границу с близким родственником, то на пункте пропуска придется показать свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий семейные связи.

Если же ребенка сопровождает постороннее лицо, следует оформить соответствующие документы.

В таком случае родители должны оформить нотариально утвержденное заявление о том, что они согласны на выезд ребенка в сопровождении этого лица.

Примечательно, что оформить разрешение может только один из родителей. Это можно сделать в органе опеки и попечительства.

Там необходимо подать письменное заявление, в котором будет указано, что она или он согласен, чтобы ребенок пересекал границу в сопровождении того или иного лица.

Напомним, в Украине действует военное положение и продолжается всеобщая мобилизация. Что касается выезда мужчин за границу, то, по словам адвоката Олега Лукьянчикова, сейчас действуют те же нормы, что работали до декабря 2023 года. Однако, как только в Верховной Раде примут мобилизационный закон, то определенные правила могут измениться.

Ранее Государственная пограничная служба приступила к использованию электронного реестра военнообязанных "Оберіг", который должен помочь в быстрой проверке мужчин на пропускных пунктах.

Также стали известны категории граждан, у которых могут изымать автомобили во время мобилизации.

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