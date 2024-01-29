Виїзд через "Шлях" — журналісти УП отримали списки втікачів та назвали ймовірних причетних

Прикордонниця перевіряє документи. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Журналісти отримали список чоловіків, які безповоротно виїхали за кордон. Йдеться про понад 900 військовозобов'язаних в одній області, які втекли 2023 року через систему "Шлях" за допомогою Волинської ОВА.

Про це йдеться у розслідуванні Української правди.

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Яка організації причетні до втечі через систему "Шлях"

"Ця інформація дає можливість зрозуміти не лише кількість утікачів, а і хто саме залишив країну. Але найцікавіше в усій цій історії — які благодійні фонди та громадські організації їм у цьому допомогли", — зазначили журналісти.

Зокрема, йдеться про такі установи:

"Добра справа",

"Подих милосердя",

"Разом у майбутнє",

"Віримо в Україну",

"Відчуй тепло",

"Велике серце України",

"Незламність і відвага",

"Серця патріотів",

"Промінь надії",

БФ "Повернусь додому".

ГО "Волинський актив молоді" нардепа Стернійчука

Видання згадує про скандал на початку 2023 року на Волині. Журналісти виявили, що через одну громадську організацію до системи "Шлях" потрапило понад тисяча військовозобов'язаних упродовж року.

Згідно з даними видання, одним із засновників ГО "Волинський актив молоді" був народний депутат від партії "Слуга народу" Валерій Стернійчук, два інші — його помічники на громадських засадах Андрій Лев та Андрій Костенко. Організація вносила до системи "Шлях" для перетину кордону помічників нардепа й тричі його самого.

Скриншот з відео розслідування УП

УП вияснила, що щонайменше 18 військовозобов'язаних чоловіків безповоротно виїхали з країни торік, серед них наймолодший мав 25 років, а найстарший — 47. Також, згідно з джерелами видання, через організацію, пов'язану з "слугою народу", відбувалися втечі військовозобов'язаних і в 2022 році.

Стернійчук відповів на запитання щодо кількості людей, що були внесені до системи "Шлях" і тих, хто повернувся. За його словами, до системи було додано понад тисяча осіб, щодо іншого — він не знає, адже "ведеться слідство". Також він підтвердив те, що виїжджав за "Шляхом" за кордон, пояснивши це тим, що вів перемовини про співпрацю з Люблінським воєводством і переправляв авто для ЗСУ.

Фонд "Віримо в Україну" ексзаступника голови Волинської ОВА Гупала

Згідно з джерелами УП у правоохоронних органах, протягом двох років війни фонд "Віримо в Україну", заснований Юрієм Гупалом, вніс до системи "Шлях" понад півтори тисячі чоловіків. 10 січня цього року у заступника голови Волинської ОВА Гупала та директора його благодійного фонду Швальковського провели обшуки. Існує інформація, що Гупало разом зі спільниками міг організувати схему з протиправним переправленням осіб призовного віку за кордон через систему "Шлях".

Ймовірно Гупало мав обов'язки в цій схемі, пов'язані з лобіюванням та забезпеченням відповідних документів. Згідно з даними правоохоронних органів, втеча обходилася в близько сім тисяч доларів за людину. У січні цьогоріч Гупало написав заву про звільнення з посади, жодної інформації щодо арешту чи розслідування немає.

Ексзаступник голови Волинської ОВА Юрій Гупало. Фото: volynpost.com

Хто ще виїжджав за допомогою організації Гупала

УП дізналася про осіб, яких фонд Гупала вносив до системи "Шлях". Серед них колишній керівник державного банку Євген Мецгер, який два роки тому разом з підлеглими напав на знімальну групу проєкту "Схеми". За даними видання, упродовж 2022 року фонд п’ять разів вносив Мецгера до системи. Той підтвердив свої виїзди з країни, пояснивши, що це було з волонтерською метою.

"За допомогою фонду за кордон їздять футболісти "Динамо Київ" включно з Олександром Шовковським, син відомого регіонала Валентина Ландика, ІТівці, кухарі, бізнесмени, колишні митники, прокурори та судді. І навіть колишній помічник Андрія Єрмака — продюсер Сергій Перман тричі вносився у систему "Шлях": двічі 2022 року і один раз — 2023-го саме благодійним фондом "Вірю в Україну", — розповів журналіст Михайло Ткач.

Нагадаємо, що кількість випадків нелегального перетину кордону ухилянтами не зазнає значних змін, залишаючись на стабільному рівні. Прикордонники щодня реєструють спроби втечі за кордон як поза КПП, так і на самих пунктах пропуску.