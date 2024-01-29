Выезд через "Шлях" — журналисты УП получили списки беглецов и назвали вероятных причастных

Пограничник проверяет документы. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Журналисты получили список безвозвратно уехавших за границу мужчин. Речь идет о более чем 900 военнообязанных в одной области, сбежавших в 2023 году через систему "Шлях" с помощью Волынской ОВА.

Об этом говорится в расследовании Украинской правды.

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Какие организации причастны к бегству через систему "Шлях"

"Эта информация позволяет понять не только количество беглецов, но и кто именно покинул страну. Но самое интересное во всей этой истории — какие благотворительные фонды и общественные организации им в этом помогли", — отметили журналисты.

В частности, речь идет о таких учреждениях:

"Хорошее дело",

"Дыхание милосердия",

"Вместе в будущее",

"Верим в Украину",

"Почувствуй тепло",

"Большое сердце Украины",

"Несокрушимость и отвага",

"Сердца патриотов",

"Луч надежды",

БФ "Вернусь домой".

ОО "Волынский актив молодежи" нардепа Стернийчука

Издание упоминает о скандале в начале 2023 года на Волыни. Журналисты обнаружили, что через одну общественную организацию в систему "Шлях" попали более тысячи военнообязанных в течение года.

Согласно данным издания, одним из основателей ОО "Волынский актив молодежи" был народный депутат от партии "Слуга народа" Валерий Стернийчук, два других — его помощники на общественных началах Андрей Лев и Андрей Костенко. Организация вносила в систему "Путь" для пересечения границы помощников нардепа и трижды его самого.

Скриншот с видео расследования УП

УП выяснила, что, по меньшей мере, 18 военнообязанных мужчин безвозвратно уехали из страны в прошлом году, среди них самый младший имел 25 лет, а самый старший — 47. Также, согласно источникам издания, через организацию, связанную со "слугой народа", происходили побеги военнообязанных и в 2022 году.

Стернийчук ответил на вопрос о количестве людей, которые были внесены в систему "Шлях" и тех, кто вернулся. По его словам, в систему было добавлено более тысячи человек, об остальном — он не знает, ведь "ведется следствие". Также он подтвердил, что выезжал за "Шляхом" за границу, объяснив это тем, что вел переговоры о сотрудничестве с Люблинским воеводством и переправлял авто для ВСУ.

Фонд "Верим в Украину" экс-зампреда Волынской ОВА Гупала

Согласно источникам УП в правоохранительных органах, в течение двух лет войны фонд "Верим в Украину", основанный Юрием Гупалом, внес в систему "Шлях" более полутора тысяч мужчин. 10 января этого года у заместителя председателя Волынской ОВО Гупала и директора его благотворительного фонда Швальковского провели обыски. Есть информация, что Гупало вместе с сообщниками мог организовать схему по противоправной переправке лиц призывного возраста за границу через систему "Шлях".

Вероятно, Гупало имел обязанности в этой схеме, связанные с лоббированием и обеспечением соответствующих документов. Согласно данным правоохранительных органов, побег обходился около семи тысяч долларов за человека. В январе этого года Гупало написал заву об освобождении от должности, никакой информации об аресте или расследовании нет.

Экс-заместитель председателя Волынской ОВА Юрий Гупало. Фото: volynpost.com

Кто еще выезжал с помощью организации Гупала

УП узнала о лицах, которых фонд Гупала вносил в систему "Шлях". Среди них бывший руководитель государственного банка Евгений Мецгер, кторый два года назад вместе с подчиненными напал на съемочную группу проекта "Схемы". По данным издания, в течение 2022 фонд пять раз вносил Мецгера в систему. Он подтвердил свои выезды из страны, объяснив, что это было с волонтерской целью.

"С помощью фонда за границу ездят футболисты "Динамо Киев", включая Александра Шовковского, сын известного регионала Валентина Ландика, ІТтишники, повара, бизнесмены, бывшие таможенники, прокуроры и судьи. И даже бывший помощник Андрея Ермака — продюсер Сергей Перман трижды вносился в систему "Шлях": дважды в 2022 году и один раз — в 2023-м именно благотворительным фондом "Верю в Украину", — рассказал журналист Михаил Ткач.

Напомним, что количество случаев нелегального пересечения границы уклонистами не претерпевает значительных изменений, оставаясь на стабильном уровне. Пограничники ежедневно регистрируют попытки побега за границу как вне КПП, так и на пунктах пропуска.