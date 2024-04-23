Віцепремєр-міністр України заявив, що цього року доведеться шукати кошти на ремонт доріг

Ремонт дороги працівниками. Ілюстративне фото: freepik

Віцепрем'єр-міністр України Олександр Кубраков заявив про необхідність пошуку коштів на поточний ремонт інфраструктури, зокрема доріг, у цьому році. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури планує ініціювати зміни до держбюджету або звертатися до резервного фонду для фінансування цих потреб.

Про це Олександр Кубраков на заході "Відбудова України".

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Олександр Кубраков зазначив, що перші чотири місяці цього року показали нестачу коштів, і зараз використовуються залишки дорожнього фонду і фонду ліквідації наслідків збройної агресії минулого року для забезпечення поточних потреб.

Міністр відзначив, що місцеві адміністрації надсилають сигнали про необхідність ремонту інфраструктури, зокрема доріг, які є важливими для обслуговування евакуаційних маршрутів. Відповідно до цього, середині року планується звернутися до резервного фонду або розраховувати на зміни в державний бюджет для забезпечення необхідного фінансування.

Кубраков нагадав, що бюджет міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури в 2024 році був скорочений на понад 70%.

Нагадаємо, що вартість послуг з ремонту автомобільних доріг в одному з районів Одеси оцінили у понад шість мільйонів гривень. Відповідний тендер оголосило Комунальне підприємство "Міські дороги".

Також ми писали, що більшість українських автомобілістів прогнозовано не влаштовує якість вітчизняних доріг. Також водії постійно потерпають від заторів, але не готові піти на особисті обмеження їзди задля подолання цієї проблеми.