Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Вице-премьер-министр Украины заявил, что в этом году придется искать средства на ремонт дорог arrow

Вице-премьер-министр Украины заявил, что в этом году придется искать средства на ремонт дорог

23 апреля 2024 08:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Вице-премьер-министр Украины заявил, что в этом году придется искать средства на ремонт дорог
Ремонт дороги работниками. Иллюстративное фото: freepik
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Вице-премьер-министр Украины Александр Кубраков заявил о необходимости поиска средств на текущий ремонт инфраструктуры, в том числе дорог, в этом году. Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры планирует инициировать изменения в госбюджет или обращаться в резервный фонд для финансирования этих нужд.

Об этом Александр Кубраков на мероприятии "Восстановление Украины".

Читайте также:

Средства на ремонт дорог в Украине.

Александр Кубраков отметил, что первые четыре месяца этого года показали нехватку средств и сейчас используются остатки дорожного фонда и фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии в прошлом году для обеспечения текущих потребностей.

Министр отметил, что местные администрации посылают сигналы о необходимости ремонта инфраструктуры, в частности дорог, которые важны для обслуживания эвакуационных маршрутов. Согласно этому, в середине года планируется обратиться в резервный фонд или рассчитывать на изменения в государственный бюджет для обеспечения необходимого финансирования.

Кубраков напомнил, что бюджет министерства развития общин, территорий и инфраструктуры в 2024 году был сокращен более чем на 70%.

Напомним, что стоимость услуг по ремонту автомобильных дорог в одном из районов Одессы оценили более шести миллионов гривен. Соответствующий тендер объявило Коммунальное предприятие "Городские дороги".

Также мы писали, что большинство украинских автомобилистов прогнозируемо не устраивает качество отечественных дорог. Также водители постоянно страдают от пробок, но не готовы пойти на личные ограничения езды для преодоления этой проблемы.

госбюджет
Александр Кубраков
Мининфраструктуры
ремонт
дороги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

19 апреля 2024

13:46 Народный синоптик Наталья Диденко предупредила о заморозках — когда ситуация улучшится

Розклад ефірів

Всі ефіри