Вице-премьер-министр Украины заявил, что в этом году придется искать средства на ремонт дорог

Ремонт дороги работниками. Иллюстративное фото: freepik

Вице-премьер-министр Украины Александр Кубраков заявил о необходимости поиска средств на текущий ремонт инфраструктуры, в том числе дорог, в этом году. Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры планирует инициировать изменения в госбюджет или обращаться в резервный фонд для финансирования этих нужд.

Об этом Александр Кубраков на мероприятии "Восстановление Украины".

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Александр Кубраков отметил, что первые четыре месяца этого года показали нехватку средств и сейчас используются остатки дорожного фонда и фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии в прошлом году для обеспечения текущих потребностей.

Министр отметил, что местные администрации посылают сигналы о необходимости ремонта инфраструктуры, в частности дорог, которые важны для обслуживания эвакуационных маршрутов. Согласно этому, в середине года планируется обратиться в резервный фонд или рассчитывать на изменения в государственный бюджет для обеспечения необходимого финансирования.

Кубраков напомнил, что бюджет министерства развития общин, территорий и инфраструктуры в 2024 году был сокращен более чем на 70%.

Напомним, что стоимость услуг по ремонту автомобильных дорог в одном из районов Одессы оценили более шести миллионов гривен. Соответствующий тендер объявило Коммунальное предприятие "Городские дороги".

Также мы писали, что большинство украинских автомобилистов прогнозируемо не устраивает качество отечественных дорог. Также водители постоянно страдают от пробок, но не готовы пойти на личные ограничения езды для преодоления этой проблемы.