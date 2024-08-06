Всеволода Князєва звільнили з посади судді

Всеволод Князєв. Фото: supreme.court.gov.ua

Вища рада правосуддя звільнила Всеволода Князєва з посади судді Касаційного адміністративного суду. Його звинувачують у хабарництві.

Про це повідомила пресслужба ВРП у Telegram у вівторок, 6 серпня.

Читайте також:

Звільнення Князєва з посади судді

"6 серпня 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Князєва Всеволода Сергійовича на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України", — йдеться у повідомленні.

Також звільнили із поста суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Скриншот допису ВРП

Що передувало

Колишнього суддю Всеволода Князєва звинувачують в отриманні хабарів у справі про корупцію у Верховному Суді. В травні НАБУ затримало його на хабарі в розмірі 2,7 млн доларів.

Незадовго Бюро оголосило Князєву та його спільнику про підозру у справі щодо отримання хабаря за рішення ВСУ на користь олігарха Костянтина Жеваго.

Це найбільша в історії України справа про хабарництво представника судової влади.