Всеволода Князева уволили с должности судьи

Всеволод Князев. Фото: supreme.court.gov.ua

Высший совет правосудия уволил Всеволода Князева с должности судьи Кассационного административного суда. Его обвиняют во взяточничестве.

Об этом сообщила пресс-служба ВСП в Telegram во вторник, 6 августа.

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Увольнение Князева с должности судьи

"6 августа 2024 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Князева Всеволода Сергеевича на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины", — говорится в сообщении.

Также уволили с поста судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра за совершение существенного дисциплинарного проступка.

Скриншот сообщения ВРП

Что предшествовало

Бывший судья Всеволод Князев обвиняется в получении взяток по делу о коррупции в Верховном Суде. В мае НАБУ задержало его на взятке в размере 2,7 млн долларов.

Незадолго Бюро объявило Князеву и его сообщнику о подозрении в деле получения взятки за решение ВСУ в пользу олигарха Константина Жеваго.

Это самое большое в истории Украины дело о взяточничестве представителя судебной власти.