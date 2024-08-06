Всеволода Князева уволили с должности судьи

Высший совет правосудия уволил Князева с должности судьи
Высший совет правосудия уволил Всеволода Князева с должности судьи Кассационного административного суда. Его обвиняют во взяточничестве.
Об этом сообщила пресс-служба ВСП в Telegram во вторник, 6 августа.
Увольнение Князева с должности судьи
"6 августа 2024 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Князева Всеволода Сергеевича на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины", — говорится в сообщении.
Также уволили с поста судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра за совершение существенного дисциплинарного проступка.
Что предшествовало
Бывший судья Всеволод Князев обвиняется в получении взяток по делу о коррупции в Верховном Суде. В мае НАБУ задержало его на взятке в размере 2,7 млн долларов.
Незадолго Бюро объявило Князеву и его сообщнику о подозрении в деле получения взятки за решение ВСУ в пользу олигарха Константина Жеваго.
Это самое большое в истории Украины дело о взяточничестве представителя судебной власти.
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