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Виробництво зброї та протидія російській пропаганді — вечірнє звернення Зеленського

18 квітня 2024 20:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Виробництво зброї та протидія російській пропаганді — вечірнє звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з головнокомандувачем Збройними силами України Олександром Сирським та міністром оборони Рустемом Умєровим. З ними він обговорив перебіг військових операцій, а також питання комунікації із західними партнерами. 

Про це Зеленський розповів у своєму вечірньому зверненні у четвер, 18 квітня.

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"Були важливі результати нашого внутрішнього оборонного виробництва: зокрема, вдалося збільшити кількість "Богдан", які робимо щомісячно, до 10 вже на місяць. І це хороший результат", — розповів Зеленський.

Він також наголосив, що у виробництві зброї є загалом позитивні моменти. Особливо це стосується виробництва дронів і снарядів.

"Я щиро вдячний кожній компанії, кожному виробнику, які забезпечують наші Сили оборони та безпеки України всім необхідним", — наголосив глава держави. 

Президент також розповів, що були доповіді щодо ситуації в регіонах, особливо в плані обстрілів і забезпечення безпеки мирних громадян.

Також президент та очільники оборони країни обговорили ситуацію в прикордонних громадах. Зокрема йшлося про інформаційне протистояння, забезпечення доступу людей до українського телевізійного сигналу і блокування російської пропаганди.

"Із цим теж мають допомогти власні, українські, технічні розробки", — розповів президент.

Раніше ми розповідали, що Зеленський провів щоденний звіт про безпекову ситуацію. За його словами, протягом квітня українська промисловість уперше виготовила десять самохідних артилерійських установок "Богдана".

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Росія вже знищила майже всю теплову електрогенерацію нашої держави. Під великою загрозою також інфраструктура інших наших атомних станцій та мереж розподілу.

Володимир Зеленський
війна
ЗСУ
пропаганда
президент
дрони
Сирський
Умєров

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