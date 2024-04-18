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Производство оружия и противодействие российской пропаганде — вечернее обращение Зеленского

18 апреля 2024 20:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Производство оружия и противодействие российской пропаганде — вечернее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским и министром обороны Рустемом Умеровым. С ними он обсудил ход военных операций, а также вопросы коммуникации с западными партнерами.

Об этом Зеленский рассказал в своем вечернем обращении в четверг, 18 апреля.

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"Были важны результаты нашего внутреннего оборонного производства: в частности, удалось увеличить количество "Богдан", которые делаем ежемесячно, до 10 уже в месяц. И это хороший результат", — рассказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что в производстве оружия есть в целом положительные моменты. Особенно это касается производства дронов и снарядов.

"Я искренне благодарен каждой компании, каждому производителю, которые обеспечивают наши Силы обороны и безопасности Украины всем необходимым", — подчеркнул глава государства.

Президент также рассказал, что были доклады по ситуации в регионах, особенно в плане обстрелов и безопасности мирных граждан.

Также президент и главы обороны страны обсудили ситуацию в приграничных общинах. В частности, речь шла об информационном противостоянии, обеспечении доступа людей к украинскому телевизионному сигналу и блокированию российской пропаганды.

"С этим тоже должны помочь собственные, украинские, технические разработки", — рассказал президент.

Ранее мы рассказывали, что Зеленский провел ежедневный отчет по ситуации с безопасностью. По его словам, в течение апреля украинская промышленность впервые произвела десять самоходных артиллерийских установок "Богдана".

Напомним, Зеленский заявил, что Россия уже уничтожила почти всю тепловую электрогенерацию нашего государства. Под большой угрозой также инфраструктура других атомных станций и сетей распределения.

Владимир Зеленский
война
ВСУ
пропаганда
президент
дроны
Сирский
Умеров

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