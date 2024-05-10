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Виробник ChatGPT незабаром презентує "вбивцю Google" — про що йдеться

10 травня 2024 22:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Виробник ChatGPT незабаром презентує "вбивцю Google" — про що йдеться
Система Chat GPT та її аватар. Фото ілюстративне: REUTERS/Dado Ruvic
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Компанія OpenAI, яка розробила систему штучного інтелекту ChatGPT, у понеділок 13 березня представить власну пошукову систему. Штат компанії вже назвав свій проєкт "вбивцею Google".

Про це повідомляє Bloomberg.

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Як повідомляється, продукт виступає розширенням для штучного інтелекту ChatGPT, яке дозволить йому вмить давати докладні результати з посиланням на джерела і навіть візуалізувати контент.

Видання зауважило, що OpenAI хоче анонсувати свій продукт за день до конференції Google, де IT-гігант з Кремнієвої Долини представить свої топові розробки.

Також у компанії зауважили, що новинка також отримає функцію, яка буде конкурувати з пошуковим стартапом Perplexity від Google та штучного інтелекту Alphabet.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск анонсував запуск стартапу штучного інтелекту xAI, який являтиме собою розмовний чат-бот Grok.

Водночас в OpenAI презентували нову функцію для ChatGPT, навчивши штучний інтелект вголос зачитувати свої відповіді.

Google
штучний інтелект
технології
IT
ChatGPT

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