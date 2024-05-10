Виробник ChatGPT незабаром презентує "вбивцю Google" — про що йдеться
Компанія OpenAI, яка розробила систему штучного інтелекту ChatGPT, у понеділок 13 березня представить власну пошукову систему. Штат компанії вже назвав свій проєкт "вбивцею Google".
Про це повідомляє Bloomberg.
"Вбивця Google" від ChatGPT
Як повідомляється, продукт виступає розширенням для штучного інтелекту ChatGPT, яке дозволить йому вмить давати докладні результати з посиланням на джерела і навіть візуалізувати контент.
Видання зауважило, що OpenAI хоче анонсувати свій продукт за день до конференції Google, де IT-гігант з Кремнієвої Долини представить свої топові розробки.
Також у компанії зауважили, що новинка також отримає функцію, яка буде конкурувати з пошуковим стартапом Perplexity від Google та штучного інтелекту Alphabet.
Нагадаємо, раніше Ілон Маск анонсував запуск стартапу штучного інтелекту xAI, який являтиме собою розмовний чат-бот Grok.
Водночас в OpenAI презентували нову функцію для ChatGPT, навчивши штучний інтелект вголос зачитувати свої відповіді.
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