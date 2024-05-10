Производитель ChatGPT вскоре представит "убийцу Google" — о чем идет речь

Система Chat GPT и его аватар. Фото иллюстративное: REUTERS/Dado Ruvic

Компания OpenAI, разработавшая систему искусственного интеллекта ChatGPT, в понедельник 13 марта представит собственную поисковую систему. Штат компании уже назвал свой проект "убийцей Google".

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также:

"Убийца Google" от ChatGPT

Как сообщается, продукт выступает расширением для искусственного интеллекта ChatGPT, которое позволит ему в мгновение ока давать подробные результаты со ссылкой на источники и даже визуализировать контент.

Издание отметило, что OpenAI хочет анонсировать свой продукт за день до конференции Google, где IT-гигант из Кремниевой Долины представит свои топовые разработки.

Также в компании заметили, что новинка получит функцию, которая будет конкурировать с поисковым стартапом Perplexity от Google и искусственного интеллекта Alphabet.

Напомним, ранее Илон Маск анонсировал запуск стартапа искусственного интеллекта xAI, который будет представлять собой разговорный чат-бот Grok.

В OpenAI презентовали новую функцию для ChatGPT, научив искусственный интеллект вслух зачитывать свои ответы.