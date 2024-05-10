Производитель ChatGPT вскоре представит "убийцу Google" — о чем идет речь
Компания OpenAI, разработавшая систему искусственного интеллекта ChatGPT, в понедельник 13 марта представит собственную поисковую систему. Штат компании уже назвал свой проект "убийцей Google".
Об этом сообщает Bloomberg.
"Убийца Google" от ChatGPT
Как сообщается, продукт выступает расширением для искусственного интеллекта ChatGPT, которое позволит ему в мгновение ока давать подробные результаты со ссылкой на источники и даже визуализировать контент.
Издание отметило, что OpenAI хочет анонсировать свой продукт за день до конференции Google, где IT-гигант из Кремниевой Долины представит свои топовые разработки.
Также в компании заметили, что новинка получит функцию, которая будет конкурировать с поисковым стартапом Perplexity от Google и искусственного интеллекта Alphabet.
Напомним, ранее Илон Маск анонсировал запуск стартапа искусственного интеллекта xAI, который будет представлять собой разговорный чат-бот Grok.
В OpenAI презентовали новую функцию для ChatGPT, научив искусственный интеллект вслух зачитывать свои ответы.
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