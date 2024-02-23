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Віктору Ющенку 70 років — чим запам'ятався третій Президент України в історії країни

23 лютого 2024 07:08
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Віктору Ющенку 70 років — чим запам'ятався третій Президент України в історії країни
Третій Президент України Віктор Ющенко. Фото: finclub.net
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Український політик, Президент України (2005-2010 роки) Віктор Ющенко святкує 70-річний ювілей у п'ятницю, 23 лютого. Його обрання президентом стало підсумком Помаранчевої революції, масових протестів, спричинених фальсифікаціями під час президентських виборів 2004 року.

Новини.LIVE розповідають, чим запам'ятався третій Президент України.

Хто такий Віктор Ющенко

Віктор Ющенко розпочав свою кар'єру у фінансовій сфері, працюючи у банківській системі України, і зрештою став головою Національного банку України.

Його політична кар'єра розпочалася з участі у створенні та керівництві кількома економічними реформами, які сприяли зміцненню української економіки у 1990-х роках.

Що зробив Віктор Ющенко на посаді президента

Як президент Ющенко ставив за мету інтеграцію України до Європейського Союзу та НАТО, а також проведення економічних реформ.

У його президентство припадає підписання низки важливих міжнародних угод, спрямованих на зміцнення суверенітету та незалежності України.

Ющенко також активно виступав за збереження української культури та історії, підтримував українську мову та національну спадщину.

Скандали, пов'язані з Віктором Ющенком

Найбільш відомим скандалом, пов'язаним з Ющенком, є його отруєння діоксином під час передвиборчої кампанії у 2004 році, що призвело до серйозного погіршення його здоров'я та залишило на його обличчі характерні шрами та пігментацію.

Цей інцидент викликав міжнародний резонанс та підвищив його популярність серед населення, яке побачило у ньому жертву політичного переслідування.

Віктор Ющенко
Віктор Ющенко Фото: SOPA

Наслідки президентства Віктора Ющенка

Після завершення президентства Ющенко залишався активним учасником політичного життя України, хоч його популярність значно впала.

Його президентство оцінюється двояко: з одного боку, він вважається прихильником демократії та європейських цінностей, з іншого — його критикують за нездатність реалізувати обіцяні реформи та збільшення внутрішнього політичного поділу країни.

Ющенко також стикався з критикою за управління економічними питаннями та за неефективне протистояння корупції.

Віктор Ющенко
Віктор Ющенко Фото: Global Look Press

Нагадаємо, дружина Віктора Ющенка Катерина опублікувала фото, на якому експрезидент пригощає стравами голлівудську зірку Шона Пенна та його кохану.

Європейський союз
скандал
отруєння
Україна
чиновники
Віктор Ющенко
історія
політики
президент

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