Виктору Ющенко 70 лет — чем запомнился третий Президент Украины в истории страны

Третий Президент Украины Виктор Ющенко. Фото: finclub.net

Украинский политик, президент Украины (2005-2010 годы) Виктор Ющенко празднует 70-летний юбилей в пятницу, 23 февраля. Его избрание президентом стало итогом Оранжевой революции, массовых протестов, вызванных фальсификациями во время президентских выборов 2004 года.

Новини.LIVE рассказывают, чем запомнился третий Президент Украины.

Кто такой Виктор Ющенко

Виктор Ющенко начал свою карьеру в финансовой сфере, работая в банковской системе Украины, и в конечном итоге стал председателем Национального банка Украины.

Его политическая карьера началась с участия в создании и руководстве несколькими экономическими реформами, которые способствовали укреплению украинской экономики в 1990-х годах.

Что сделал Виктор Ющенко на посту президента

Как президент Ющенко ставил своей целью интеграцию Украины в Европейский Союз и НАТО, а также проведение экономических реформ.

На его президентство приходится подписание ряда важных международных соглашений, направленных на укрепление суверенитета и независимости Украины.

Ющенко также активно выступал за сохранение украинской культуры и истории, поддерживал украинский язык и национальное наследие.

Скандалы, связанные с Виктором Ющенко

Наиболее известным скандалом, связанным с Ющенко, является его отравление диоксином во время предвыборной кампании в 2004 году, что привело к серьезному ухудшению его здоровья и оставило на его лице характерные шрамы и пигментацию.

Этот инцидент вызвал международный резонанс и повысил его популярность среди населения, которое увидело в нем жертву политического преследования.

Виктор Ющенко. Фото: SOPA

Последствия президентства Виктора Ющенко

После завершения президентства Ющенко оставался активным участником политической жизни Украины, хотя его популярность значительно упала.

Его президентство оценивается двояко: с одной стороны, он считается сторонником демократии и европейских ценностей, с другой — его критикуют за неспособность реализовать обещанные реформы и за увеличение внутреннего политического разделения страны.

Ющенко также сталкивался с критикой за управление экономическими вопросами и за неэффективное противостояние коррупции.

Виктор Ющенко. Фото: Global Look Press

Напомним, жена Виктора Ющенко Екатерина опубликовала фото, на котором экс-президент угощает блюдами голливудскую звезду Шона Пенна и его возлюбленную.