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Військовому стало погано у метро Києва, медики не знали, як допомогти

4 лютого 2024 05:05
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Військовому стало погано у метро Києва, медики не знали, як допомогти - відео
Військовий лежав на підлозі. Фото: скриншот
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

У мережі з'явилось відео з інцидентом у метро Києва. Його автор стверджує, що військовому стало погано на станції Політнехнічна. Чоловіка обступили люди. Медики були на місці, але, за словами автора відео, допомогу надавати не поспішали.

Відповідні кадри опубліковані в Telegram у суботу 3 лютого.

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На кадрах видно людину у військовій формі, яка лежить на цементній підлозі і стогне. Пасажири намагаюлися говорити з чоловіком, той сказав, що його звуть Володимир. 

Поруч були медик, які розмовляли телефоном. Чоловічий голос за кадром звертається до них, але ті не відповідають.

Автор відео каже, що медики не знають, що робити із військовим, в якого контузія. Ба більше, вони нібито його бояться, бо він їм усе поб'є. 

"Ми просимо вас надавати максимальну допомогу військовим, особливо людям з інвалідністю та після тяжких поранень, багато з них довічно будуть вимагати нашої підтримки та допомоги", — звертається автор відео до українців. 

Нагадаємо, медико-соціальна експертна комісія є спеціальним закладом охорони здоровʼя в Україні, що проводить медико-соціальну експертизу громадянам, які звертаються для встановлення інвалідності. Ця експертиза — обов’язковий етап для отримання статусу особи з інвалідністю. Крім того, українські військовослужбовці, які після поранення, контузії, травми чи каліцтва в бою мають значну втрату працездатності, теж мають пройти МСЕК.

Раніше ми розповідали, які первинні медпослуги ветерани можуть отримати безоплатно. Їх можна отримати, звернувшись до сімейного лікаря. 

Київ
метро
медики
військові

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