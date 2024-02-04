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Военному стало плохо в метро Киева, медики не знали, как помочь

4 февраля 2024 05:05
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Военному стало плохо в метро Киева, медики не знали, как помочь
Военный лежал на полу. Фото: скриншот
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

У сети появилось видео с инцидентом в метро Киева. Его автор утверждает, что военному стало плохо на станции Политнехническая. Мужчину обступили люди. Медики были на месте, но, по словам автора видео, помощь оказывать не спешили.

Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram в субботу 3 февраля.

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На кадрах виден человек в военной форме, который лежит на цементном полу и стонет. Пассажиры пытались говорить с мужчиной, тот сказал, что его зовут Владимир.

Рядом были медик, разговаривавший по телефону. Мужской голос за кадром обращается к ним, но те не отвечают.

Автор видео говорит, что медики не знают, что делать с военным, у которого контузия. Более того, они будто его боятся, потому что он им все побьет.

"Мы просим вас оказывать максимальную помощь военным, особенно людям с инвалидностью и после тяжелых ранений, многие из них будут пожизненно требовать нашей поддержки и помощи", — обращается автор видео к украинцам.

Напомним, медико-социальная экспертная комиссия является специальным учреждением здравоохранения в Украине, которое проводит медико-социальную экспертизу гражданам, обращающимся для установления инвалидности. Эта экспертиза — обязательный этап для получения статуса лица с инвалидностью. Кроме того, украинские военнослужащие, которые после ранения, контузии, травмы или увечья в бою имеют значительную потерю трудоспособности, тоже должны пройти МСЭК.

Ранее мы рассказывали, какие первичные медуслуги ветераны могут получить бесплатно. Их можно получить, обратившись к семейному врачу.

Киев
метро
медики
военные

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