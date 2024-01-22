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Військовий вбив поліцейських і жінок на Донеччині — ДБР проводить розслідування

22 січня 2024 10:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Військовий вбив поліцейських і жінок на Донеччині — ДБР проводить розслідування
Співробітник ДБР. Фото: ДБР
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Слідчі Державного бюро розслідувань спільно з Нацполіцією України ведуть розслідування передбачуваного навмисного вбивства чотирьох людей у Лимані, що на Донеччині. У рамках справи було заарештовано солдата Національної гвардії.

Про це повідомляє ДБР.

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Повідомляється, що вранці 21 січня у Лимані жінка викликала поліцію через суперечку із солдатом. Через деякий час зв'язок з поліцейською групою, що прибула на виклик, була втрачена, і близько 8 ранку на місце події вирушила інша команда.

На місці події було знайдено тіла двох поліцейських з вогнепальними пораненнями, а також тіла двох місцевих мешканок — літню жінку та її дочку.

Поліція оперативно затримала солдата Нацгвардії, підозрюваного у скоєнні навмисного вбивства.

ГБР
Повідомлення ДБР. Фото: скриншот

Нагадаємо, співробітники Державного бюро розслідувань викрили схему ухилення від призову у Запоріжжі. Механізм ухилення організував начальник одного із ТЦК, а "послугою" встигли скористатися 300 чоловіків.

Крім того, львівський бізнесмен, один із найбільших постачальників Міноборони, намагався підкупити керівника Державного бюро розслідувань. Фігурант пропонував йому 500 тисяч доларів.

правосуддя
вбивство
поліція
Донецька область
військові
розслідування
ДБР

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