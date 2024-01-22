Військовий вбив поліцейських і жінок на Донеччині — ДБР проводить розслідування

Співробітник ДБР. Фото: ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань спільно з Нацполіцією України ведуть розслідування передбачуваного навмисного вбивства чотирьох людей у Лимані, що на Донеччині. У рамках справи було заарештовано солдата Національної гвардії.

Про це повідомляє ДБР.

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Повідомляється, що вранці 21 січня у Лимані жінка викликала поліцію через суперечку із солдатом. Через деякий час зв'язок з поліцейською групою, що прибула на виклик, була втрачена, і близько 8 ранку на місце події вирушила інша команда.

На місці події було знайдено тіла двох поліцейських з вогнепальними пораненнями, а також тіла двох місцевих мешканок — літню жінку та її дочку.

Поліція оперативно затримала солдата Нацгвардії, підозрюваного у скоєнні навмисного вбивства.

Повідомлення ДБР. Фото: скриншот

Нагадаємо, співробітники Державного бюро розслідувань викрили схему ухилення від призову у Запоріжжі. Механізм ухилення організував начальник одного із ТЦК, а "послугою" встигли скористатися 300 чоловіків.

Крім того, львівський бізнесмен, один із найбільших постачальників Міноборони, намагався підкупити керівника Державного бюро розслідувань. Фігурант пропонував йому 500 тисяч доларів.