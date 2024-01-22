Военный убил полицейских и женщин на Донетчине — ГБР проводит расследование

Сотрудник ГБР. Фото: ГБР

Следователи Государственного бюро расследований совместно с Нацполицией Украины ведут расследование предполагаемого преднамеренного убийства четырех людей в Лимане, Донецкой области. В рамках дела был арестован солдат Национальной гвардии.

Об этом сообщает ГБР.

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Сообщается, что утром 21 января в Лимане женщина вызвала полицию из-за спора с солдатом. Спустя некоторое время связь с прибывшей на вызов полицейской группой была потеряна, и около 8 утра на место происшествия отправилась другая команда.

На месте происшествия были найдены тела двух полицейских с огнестрельными ранениями, а также тела двух местных жительниц — пожилой женщины и ее дочери.

Полиция оперативно задержала солдата Нацгвардии, подозреваемого в совершении умышленного убийства.

Сообщение ГБР. Фото: скриншот

Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили схему уклонения от призыва в Запорожье. Механизм уклонения организовал начальник одного из ТЦК, а "услугой" успели воспользоваться 300 мужчин.

Кроме того, львовский бизнесмен, один из самых крупных поставщиков Минобороны, пытался подкупить руководителя Государственного бюро расследований. Фигурант предлагал ему 500 тысяч долларов.