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Военный убил полицейских и женщин на Донетчине — ГБР проводит расследование

22 января 2024 10:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Военный убил полицейских и женщин на Донетчине — ГБР проводит расследование
Сотрудник ГБР. Фото: ГБР
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Следователи Государственного бюро расследований совместно с Нацполицией Украины ведут расследование предполагаемого преднамеренного убийства четырех людей в Лимане, Донецкой области. В рамках дела был арестован солдат Национальной гвардии.

Об этом сообщает ГБР.

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Сообщается, что утром 21 января в Лимане женщина вызвала полицию из-за спора с солдатом. Спустя некоторое время связь с прибывшей на вызов полицейской группой была потеряна, и около 8 утра на место происшествия отправилась другая команда. 

На месте происшествия были найдены тела двух полицейских с огнестрельными ранениями, а также тела двух местных жительниц — пожилой женщины и ее дочери.

Полиция оперативно задержала солдата Нацгвардии, подозреваемого в совершении умышленного убийства.

ГБР
Сообщение ГБР. Фото: скриншот

Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили схему уклонения от призыва в Запорожье. Механизм уклонения организовал начальник одного из ТЦК, а "услугой" успели воспользоваться 300 мужчин.

Кроме того, львовский бизнесмен, один из самых крупных поставщиков Минобороны, пытался подкупить руководителя Государственного бюро расследований. Фигурант предлагал ему 500 тысяч долларов.

 

правосудие
убийство
полиция
Донецкая область
военные
расследование
ГБР

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