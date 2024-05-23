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Військовий розсипав землю на депутатів під час засідання Житомирської міськради

23 травня 2024 23:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Військовий розсипав землю на депутатів під час засідання Житомирської міськради
Військовослужбовець Ярослав Ходаківський висипав землю на депутатів Житомирської міськради. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Військовослужбовець Ярослав Ходаківський в ході позачергової сесії Житомирської міської ради в четвер, 23 травня, розсипав на депутатів землю, внаслідок чого почалися сутички. Таким чином військовий виступив проти будівництва кіоску на місці яблуневого саду.

Про це повідомляє Суспільне Житомир.

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Питання побудови кіоску на місці саду

Ходаківський, який приїхав додому в Житомир під час відпустки, прийшов на сесію в міськраду висловити протест щодо будівництва кіоску на проспекті Миру, 25, де розташований яблуневий сад. Під час виступу військовий наголосив, що неодноразово викликав правоохоронців, аби розв'язати це питання.

"На проспекті Миру є яблуневий сад: ще у 2021 році я помітив там будівельні роботи, подумав, що роблять сквер, побачив, що роблять основу для кіоску. Будівельники збрехали, що нічого не роблять, я викликав слідчо-оперативну групу. Вони приїхали, подивилися, і все... Панчішна фабрика і так руїна. Той район, як житомирський Шанхай — одні магазини і кіоски. Це мій район, я там виріс, мені за нього болить. Це місце треба перетворити на зону відпочинку, це було б логічно", — заявив Ходаківський.

Військовий земля депутати Житомирської міськради
Сесія Житомирської міської ради. Фото: Суспільне Житомир/Катерина Мороз

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин запевнив, що сквер теж побудують поруч на прохання мешканців. Однак, за словами мера, люди більше не зверталися з цим питанням, та він готовий з ними зустрітися ще раз.

Сутички в міськраді Житомира

Ходаківський також розкритикував місцеву владу за недостатню допомогу військовим і розбазарювання землі. Згодом запропонував створити процедуру чи ввести мораторій на продаж землі.

Під час свого виступу військовий спершу розсипав землю біля трибуни, а після розмови з Сухомлином на підвищених тонах висипав її на голови депутатам міськради. Опісля почалися сутички, на місце бійки викликали поліцію.

Військовий земля депутати Житомирської міськради
Сесія Житомирської міської ради. Фото: Суспільне Житомир/Катерина Мороз
Військовий земля депутати Житомирської міськради
Сесія Житомирської міської ради. Фото: Суспільне Житомир/Катерина Мороз

Згодом Житомирський міський голова запропонував зняти з порядку денного питання щодо продажу землі, поспілкуватися з жителями та юристами й лише опісля розглянути це питання, якщо буде потреба.

Нагадаємо, що в Харкові у середу, 22 травня, трапився конфлікт між цивільними та працівниками ТЦК та СП. Відео сутички поширили в соцмережах.

Також ми писали, що в Одесі теж виник конфлікт із працівниками ТЦК, які вранці 17 травня намагалися силоміць витягнути чоловіка з маршрутки. У військкоматі відреагували на таку поведінку своїх працівників.

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Житомир
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військові
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