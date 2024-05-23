Військовий розсипав землю на депутатів під час засідання Житомирської міськради
Військовослужбовець Ярослав Ходаківський в ході позачергової сесії Житомирської міської ради в четвер, 23 травня, розсипав на депутатів землю, внаслідок чого почалися сутички. Таким чином військовий виступив проти будівництва кіоску на місці яблуневого саду.
Про це повідомляє Суспільне Житомир.
Питання побудови кіоску на місці саду
Ходаківський, який приїхав додому в Житомир під час відпустки, прийшов на сесію в міськраду висловити протест щодо будівництва кіоску на проспекті Миру, 25, де розташований яблуневий сад. Під час виступу військовий наголосив, що неодноразово викликав правоохоронців, аби розв'язати це питання.
"На проспекті Миру є яблуневий сад: ще у 2021 році я помітив там будівельні роботи, подумав, що роблять сквер, побачив, що роблять основу для кіоску. Будівельники збрехали, що нічого не роблять, я викликав слідчо-оперативну групу. Вони приїхали, подивилися, і все... Панчішна фабрика і так руїна. Той район, як житомирський Шанхай — одні магазини і кіоски. Це мій район, я там виріс, мені за нього болить. Це місце треба перетворити на зону відпочинку, це було б логічно", — заявив Ходаківський.
Житомирський міський голова Сергій Сухомлин запевнив, що сквер теж побудують поруч на прохання мешканців. Однак, за словами мера, люди більше не зверталися з цим питанням, та він готовий з ними зустрітися ще раз.
Сутички в міськраді Житомира
Ходаківський також розкритикував місцеву владу за недостатню допомогу військовим і розбазарювання землі. Згодом запропонував створити процедуру чи ввести мораторій на продаж землі.
Під час свого виступу військовий спершу розсипав землю біля трибуни, а після розмови з Сухомлином на підвищених тонах висипав її на голови депутатам міськради. Опісля почалися сутички, на місце бійки викликали поліцію.
Згодом Житомирський міський голова запропонував зняти з порядку денного питання щодо продажу землі, поспілкуватися з жителями та юристами й лише опісля розглянути це питання, якщо буде потреба.
Нагадаємо, що в Харкові у середу, 22 травня, трапився конфлікт між цивільними та працівниками ТЦК та СП. Відео сутички поширили в соцмережах.
Також ми писали, що в Одесі теж виник конфлікт із працівниками ТЦК, які вранці 17 травня намагалися силоміць витягнути чоловіка з маршрутки. У військкоматі відреагували на таку поведінку своїх працівників.
Читайте Новини.LIVE!