Военный рассыпал землю на депутатов во время заседания Житомирского горсовета

Военнослужащий Ярослав Ходаковский высыпал землю на депутатов Житомирского горсовета. Фото: скриншот

Военнослужащий Ярослав Ходаковский в ходе внеочередной сессии Житомирского городского совета в четверг, 23 мая, рассыпал на депутатов землю, в результате чего начались столкновения. Таким образом, военный выступил против строительства киоска на месте яблоневого сада.

Об этом сообщает Суспільне Житомир.

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Вопрос постройки киоска на месте сада

Ходаковский, приехавший домой в Житомир во время отпуска, пришел на сессию в горсовет выразить протест по поводу строительства киоска на проспекте Мира, 25, где расположен яблоневый сад. Во время выступления военный отметил, что неоднократно вызывал правоохранителей, чтобы решить этот вопрос.

"На проспекте Мира есть яблоневый сад: еще в 2021 году я заметил там строительные работы, подумал, что делают сквер, увидел, что делают основу для киоска. Строители соврали, что ничего не делают, я вызвал следственно-оперативную группу. Они приехали, посмотрели, и все... Чулковая фабрика и так развалина. Тот район, как житомирский Шанхай — одни магазины и киоски. Это мой район, я там вырос, мне за него болит. Это место нужно превратить в зону отдыха, это было бы логично", — заявил Ходаковский.

Сессия Житомирского городского совета. Фото: Суспыльне Житомир/Екатерина Мороз

Житомирский городской голова Сергей Сухомлин заверил, что сквер тоже построят рядом по просьбам жителей. Однако, по словам мэра, люди больше не обращались с этим вопросом и он готов с ними встретиться еще раз.

Столкновения в горсовете Житомира

Ходаковский также раскритиковал местные власти за недостаточную помощь военным и разбазаривание земли. Впоследствии предложил создать процедуру или ввести мораторий на продажу земли.

Во время своего выступления военный сначала рассыпал землю у трибуны, а после разговора на повышенных тонах с Сухомлином высыпал ее на головы депутатам горсовета. После начались столкновения, на место драки вызвали полицию.

Сессия Житомирского городского совета. Фото: Суспыльне Житомир/Екатерина Мороз

Сессия Житомирского городского совета. Фото: Суспыльне Житомир/Екатерина Мороз

Впоследствии Житомирский городской голова предложил снять с повестки дня вопрос о продаже земли, пообщаться с жителями и юристами и только после рассмотреть этот вопрос в случае необходимости.

Напомним, что в Харькове в среду, 22 мая, произошел конфликт между гражданскими и работниками ТЦК и СП. Видео стычки распространили в соцсетях.

Также мы писали, что в Одессе тоже возник конфликт с работниками ТЦК, которые утром 17 мая пытались насильно вытащить мужчину из маршрутки. В военкомате отреагировали на такое поведение своих работников.