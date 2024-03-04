Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Військовий назвав найкритичніші місяці на полі бою arrow

Військовий назвав найкритичніші місяці на полі бою

4 березня 2024 06:36
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Війна в Україні: військовий назвав найкритичніший період
ЗСУ на фронті. Фото: Генштаб
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Ситуація на полі бою може вирішитися вже у травні-червні цього року. Якщо Україна не змінить підходів до забезпечення боєздатності  підрозділів і методів підготовки — влітку матиме великі проблеми.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів старший лейтенант, екскомандувач 4-ю ротою 47-ї механізованої бригади.  

Читайте також:

"У травні-червні все вирішиться. Або ми у березні змінюємо парадигму підготовки та підходи до забезпечення боєздатності наших підрозділів, або вже влітку у нас будуть проблеми. Можна мобілізувати 500 тисяч, але якщо вони не будуть навчені і вмотивовані, який з них толк?", — дивується військовий.

Микола Мельник
Микола Мельник. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

За його словами, навіть якщо чоловік не хоче воювати — його завжди можна мотивувати. І для цього в ЗСУ є ціла лінія морально-психологічного забезпечення.

Він також додав, що успіхи у ворога будуть залежати від тої мобілізації, яку вони зможуть провести після виборів президента РФ.

Нагадаємо, за словами очільника Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича, Україні потрібна справедлива мобілізація. Він наголосив, що питання військового призову насамперед стосується ротації захисників.

російські війська
мобілізація
війна в Україні
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

1 березня 2024

08:21 Жирона продасть Циганкова — куди перейде українець