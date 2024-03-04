Війна в Україні: військовий назвав найкритичніший період

ЗСУ на фронті. Фото: Генштаб

Ситуація на полі бою може вирішитися вже у травні-червні цього року. Якщо Україна не змінить підходів до забезпечення боєздатності підрозділів і методів підготовки — влітку матиме великі проблеми.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів старший лейтенант, екскомандувач 4-ю ротою 47-ї механізованої бригади.

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"У травні-червні все вирішиться. Або ми у березні змінюємо парадигму підготовки та підходи до забезпечення боєздатності наших підрозділів, або вже влітку у нас будуть проблеми. Можна мобілізувати 500 тисяч, але якщо вони не будуть навчені і вмотивовані, який з них толк?", — дивується військовий.

Микола Мельник. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

За його словами, навіть якщо чоловік не хоче воювати — його завжди можна мотивувати. І для цього в ЗСУ є ціла лінія морально-психологічного забезпечення.

Він також додав, що успіхи у ворога будуть залежати від тої мобілізації, яку вони зможуть провести після виборів президента РФ.

Нагадаємо, за словами очільника Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича, Україні потрібна справедлива мобілізація. Він наголосив, що питання військового призову насамперед стосується ротації захисників.