Война в Украине: военный назвал самый критический период

ВСУ на фронте. Фото: Генштаб

Ситуация на поле боя может разрешиться уже в мае-июне этого года. Если Украина не изменит подходов к обеспечению боеспособности подразделений и методов подготовки — летом будут большие проблемы.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал старший лейтенант, экс-командующий 4-й ротой 47-й механизированной бригады.

Читайте также:

"В мае-июне все решится. Или мы в марте меняем парадигму подготовки и подходы к обеспечению боеспособности наших подразделений или уже летом у нас будут проблемы. Можно мобилизовать 500 тысяч, но если они не будут обучены и мотивированы, какой из них толк?", — удивляется военный.

Николай Мельник. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

По его словам, даже если мужчина не хочет воевать, его всегда можно мотивировать. И для этого у ВСУ есть целая линия морально-психологического обеспечения.

Он также добавил, что успехи у врага будут зависеть от мобилизации, которую они смогут провести после выборов президента РФ.

Напомним, по словам главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича, Украине нужна справедливая мобилизация. Он подчеркнул, что вопрос военного призыва, прежде всего, касается ротации защитников.