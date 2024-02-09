Військовий Юрій Галкін, який два роки пробув в полоні РФ, загинув в ДТП

Військовополонений Юрій Галкін. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Український військовослужбовець Юрій Галкін провів в російському полоні два роки та повернувся на додому під час обміну 31 січня 2024 року. На жаль, захисник трагічно загинув в дорожньо-транспортній пригоду у четвер, 8 лютого.

Про це повідомила донька військового Валерія Галкіна в Instagram.

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Юрій Галкін проживав у Покровську, що на Донеччині. Після повернення військового з полону пройшло понад тиждень часу, коли воїна на дорозі збило авто.

На жаль, Галкін від отриманих травм внаслідок ДТП загинув на місці.

"Сьогодні мого тата не стало…Його вбила не війна, ні куля, ні 2 роки в полоні…Він просто переходив дорогу і його збила машина. Я чекала твого дзвінка, як ти пообіцяв, але вже не дочекаюся", — йдеться в повідомленні Валерії Галкіної.

Скриншот допису Валерії Галкіної

Нагадаємо, Україна 31 січня, провела черговий обмін військовополоненими. В цей день до Батьківщини повернулися 207 воїнів ЗСУ.

Це був вже 50-ий обмін полоненими. Наймолодшому з військових немає 21 року, а найстаршому вже виповнився 61 рік.

Додамо, 7 лютого на фронті під час виконання бойового завдання загинув український пілот Владислав Риков. На рахунку льотчика було 385 бойових вильотів.