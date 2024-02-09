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Военный Юрий Галкин, два года пробывший в плену РФ, погиб в ДТП

9 февраля 2024 14:25
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Военный Юрий Галкин, два года пробывший в плену РФ, погиб в ДТП
Военнопленный Юрий Галкин. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Украинский военнослужащий Юрий Галкин провел в плену два года и вернулся домой во время обмена 31 января 2024 года. К сожалению, защитник трагически погиб в ДТП в четверг, 8 февраля.

Об этом сообщила дочь военного Валерия Галкина в Instagram.

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Юрий Галкин проживал в Покровске на Донетчине. После возвращения военного из плена прошло более недели, когда воина на дороге сбила авто.

К сожалению, Галкин от полученных травм в результате ДТП погиб на месте.

"Сегодня моего папы не стало... Его убила не война, ни пуля, ни 2 года в плену... Он просто переходил дорогу и его сбила машина. Я ждала твоего звонка, как ты пообещал, но уже не дождусь", — говорится в сообщении Валерии Галкиной.

Скриншот сообщения Валерии Галкиной
Скриншот поста Валерии Галкиной

Напомним, Украина 31 января провела очередной обмен военнопленными. В этот день на Родину вернулись 207 воинов ВСУ.

Это был уже 50-й обмен пленными. Самому младшему из военных нет 21 года, а самому старшему уже исполнился 61 год.

Добавим, 7 февраля на фронте во время выполнения боевой задачи погиб украинский пилот Владислав Рыков. На счету летчика было 385 боевых вылетов.

ДТП
война
смерть
Украина
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