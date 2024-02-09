Военный Юрий Галкин, два года пробывший в плену РФ, погиб в ДТП
Украинский военнослужащий Юрий Галкин провел в плену два года и вернулся домой во время обмена 31 января 2024 года. К сожалению, защитник трагически погиб в ДТП в четверг, 8 февраля.
Об этом сообщила дочь военного Валерия Галкина в Instagram.
Трагическая смерть военнопленного Галкина
Юрий Галкин проживал в Покровске на Донетчине. После возвращения военного из плена прошло более недели, когда воина на дороге сбила авто.
К сожалению, Галкин от полученных травм в результате ДТП погиб на месте.
"Сегодня моего папы не стало... Его убила не война, ни пуля, ни 2 года в плену... Он просто переходил дорогу и его сбила машина. Я ждала твоего звонка, как ты пообещал, но уже не дождусь", — говорится в сообщении Валерии Галкиной.
Напомним, Украина 31 января провела очередной обмен военнопленными. В этот день на Родину вернулись 207 воинов ВСУ.
Это был уже 50-й обмен пленными. Самому младшему из военных нет 21 года, а самому старшему уже исполнился 61 год.
Добавим, 7 февраля на фронте во время выполнения боевой задачи погиб украинский пилот Владислав Рыков. На счету летчика было 385 боевых вылетов.
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