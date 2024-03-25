Військовий експерт розповів, за скільки часу ракета "Циркон" долітає до міст України

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський. Фото: скриншот

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський заявив, що ракети "Циркон" розвивають середню швидкість до 9000 км/год. Як відомо, саме цими ракетами російські загарбники поцілили по Києву 25 березня.

Про це Іван Киричевський розповів Радіо Свобода в ефірі в понеділок, 25 березня.

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За словами військового експерта, середня швидкість ракети "Циркон" — 9000 км/год, однак часто буває й більше.

Таким чином, ціль дістанеться українських міст за кілька хвилин:

Київ — 3,5 хв;

Львів — 5,3 хв;

Дніпро — 2,5 хв;

Вінниця — 3,6 хв;

Харків — 3,9 хв;

Одеса — 1 хв.

Ракета "Циркон". Фото: росЗМІ

Що відомо про ракету "Циркон"

В ексклюзивному матеріалі Новини.LIVE розповідали, що "Циркон" — гіперзвукова ракета, створена для протидії ворожому флоту. Швидкість польоту такої цілі досягає більш як 11 тисяч км/год, долітає до місця ураження набагато швидше за звичне ракетне озброєння РФ.

За даними західних ЗМІ, коштує така зброя — лише ракета, без пускової установки — близько 210 мільйонів доларів.

Вперше про гіперзвукові ракети "Циркон" як засіб для удару по українських містах говорилося ще 7 лютого, коли росіяни знову обстріляли Київ. За неофіційними даними, повідомлялося про виявлення у столиці частин саме "Циркона".

Нагадаємо, що російські загарбники у понеділок, 25 березня, знову атакували Київ. У трьох районах зафіксовано падіння уламків збитих повітряних цілей. За даними ДСНС, постраждали 10 осіб.