Військовий експерт розповів, за скільки часу ракета "Циркон" долітає до міст України
Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський заявив, що ракети "Циркон" розвивають середню швидкість до 9000 км/год. Як відомо, саме цими ракетами російські загарбники поцілили по Києву 25 березня.
Про це Іван Киричевський розповів Радіо Свобода в ефірі в понеділок, 25 березня.
За скільки "Циркон" долетить до міст України
За словами військового експерта, середня швидкість ракети "Циркон" — 9000 км/год, однак часто буває й більше.
Таким чином, ціль дістанеться українських міст за кілька хвилин:
- Київ — 3,5 хв;
- Львів — 5,3 хв;
- Дніпро — 2,5 хв;
- Вінниця — 3,6 хв;
- Харків — 3,9 хв;
- Одеса — 1 хв.
Що відомо про ракету "Циркон"
В ексклюзивному матеріалі Новини.LIVE розповідали, що "Циркон" — гіперзвукова ракета, створена для протидії ворожому флоту. Швидкість польоту такої цілі досягає більш як 11 тисяч км/год, долітає до місця ураження набагато швидше за звичне ракетне озброєння РФ.
За даними західних ЗМІ, коштує така зброя — лише ракета, без пускової установки — близько 210 мільйонів доларів.
Вперше про гіперзвукові ракети "Циркон" як засіб для удару по українських містах говорилося ще 7 лютого, коли росіяни знову обстріляли Київ. За неофіційними даними, повідомлялося про виявлення у столиці частин саме "Циркона".
Нагадаємо, що російські загарбники у понеділок, 25 березня, знову атакували Київ. У трьох районах зафіксовано падіння уламків збитих повітряних цілей. За даними ДСНС, постраждали 10 осіб.
Читайте Новини.LIVE!