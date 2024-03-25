Военный эксперт рассказал, за сколько времени ракета "Циркон" долетает до городов Украины

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский. Фото: скриншот

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский заявил, что ракеты "Циркон" развивают среднюю скорость до 9000 км/ч. Как известно, именно этими ракетами российские захватчики попали по Киеву 25 марта.

Об этом Иван Киричевский рассказал Радио Свобода в эфире в понедельник, 25 марта.

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По словам военного эксперта, средняя скорость ракеты "Циркон" — 9000 км/ч, однако часто бывает и больше.

Таким образом, цель долетит до украинских городов через несколько минут:

Киев — 3,5 мин;

Львов — 5,3 мин;

Днепр — 2,5 мин;

Винница — 3,6 мин;

Харьков — 3,9 мин;

Одесса — 1 мин.

Ракета "Циркон". Фото: росСМИ

Что известно о ракете "Циркон"

В эксклюзивном материале Новини.LIVE рассказывали, что "Циркон" — гиперзвуковая ракета, созданная для противодействия вражескому флоту. Скорость полета такой цели достигает более 11 тысяч км/ч, долетает до места поражения гораздо быстрее обычного ракетного вооружения РФ.

По данным западных СМИ, стоит такое оружие — только ракета, без пусковой установки — около 210 миллионов долларов.

Впервые о гиперзвуковых ракетах "Циркон" как средстве для удара по украинским городам говорилось еще 7 февраля, когда россияне снова обстреляли Киев. По неофициальным данным, сообщалось об обнаружении в столице частей именно "Циркона".

Напомним, что российские захватчики в понедельник, 25 марта, снова атаковали Киев. В трех районах зафиксировано падение обломков сбитых воздушных целей. По данным ГСЧС, пострадали 10 человек.