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Военный эксперт рассказал, за сколько времени ракета "Циркон" долетает до городов Украины

25 марта 2024 23:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Военный эксперт рассказал, за сколько времени ракета "Циркон" долетает до городов Украины
Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский заявил, что ракеты "Циркон" развивают среднюю скорость до 9000 км/ч. Как известно, именно этими ракетами российские захватчики попали по Киеву 25 марта.

Об этом Иван Киричевский рассказал Радио Свобода в эфире в понедельник, 25 марта.

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За сколько "Циркон" долетит до городов Украины

По словам военного эксперта, средняя скорость ракеты "Циркон" — 9000 км/ч, однако часто бывает и больше.

Таким образом, цель долетит до украинских городов через несколько минут:

  • Киев — 3,5 мин;
  • Львов — 5,3 мин;
  • Днепр — 2,5 мин;
  • Винница — 3,6 мин;
  • Харьков — 3,9 мин;
  • Одесса — 1 мин.
Ракета "Циркон"
Ракета "Циркон". Фото: росСМИ

Что известно о ракете "Циркон"

В эксклюзивном материале Новини.LIVE рассказывали, что "Циркон" — гиперзвуковая ракета, созданная для противодействия вражескому флоту. Скорость полета такой цели достигает более 11 тысяч км/ч, долетает до места поражения гораздо быстрее обычного ракетного вооружения РФ.

По данным западных СМИ, стоит такое оружие — только ракета, без пусковой установки — около 210 миллионов долларов.

Впервые о гиперзвуковых ракетах "Циркон" как средстве для удара по украинским городам говорилось еще 7 февраля, когда россияне снова обстреляли Киев. По неофициальным данным, сообщалось об обнаружении в столице частей именно "Циркона".

Напомним, что российские захватчики в понедельник, 25 марта, снова атаковали Киев. В трех районах зафиксировано падение обломков сбитых воздушных целей. По данным ГСЧС, пострадали 10 человек.

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