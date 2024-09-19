Як суд покарав військовослужбовця за дезертирство та спіпрацю із ФСБ

Суддя. Фото ілюстративне: argumentua.com

У Донецькій області притягнули до кримінальної відповідальності колишнього військовослужбовця ЗСУ. Чоловік самовільно покинув військову частину та співпрацював із ФСБ.

Про це йдеться у вироку, який Костянтинівський суд Донецької області ухвалив у четвер, 12 вересня.

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Деталі справи

У листопаді 2021 року фігурант вступив на військову службу за контрактом. На посаді водія-санітара медичного пункту військової частини він служив до перших днів повномасштабного вторгнення, а 1 березня 2022 року самовільно залишив військову частину біля міста Чугуїв Харківської області та більше не повертався. Порушника затримали за місцем його проживання тільки за рік після втечі.

Згідно із судовими матеріалами, після дезертирства військовослужбовець долучився до агентурної мережі, що діяла на території Бахмутського й Покровського районів Донецької області та збирала для російських спецслужб інформацію про розташування Сил оборони України. За грошову винагороду колаборант у період від березня 2022 року по лютий 2023 року надсилав відповідні дані співробітнику ФСБ РФ.

За словами затриманого, збирати дані для росіян йому запропонував знайомий військовослужбовець "ДНР". За співпрацю з ворогом зрадник отримав 30 тисяч гривень. За цю суму він повідомив представнику ФСБ про Селидівську виправну колонію, а також дислокацію артилерійського підрозділу ЗСУ в Марковому.

До збору інформації фігурант залучив знайомого, з яким служив у ЗСУ. Цей чоловік, виступаючи під час судового засідання свідком, повідомив, що обвинувачений вказував йому на Google Maps коорднати ймовірного перебування військовослужбовців ЗСУ та просив перевірити, чи дійсно вони там є. Чоловік не хотів іти на співпрацю з ворогом, тому обманював свого колишнього побратима, просто обводячи об'єкти на карті маркером.

Рішення суду

У суді обвинувачений визнав лише свою вину в дезертирстві. Він зазначив, що планував повернутися, але військова частина не дала на це дозвіл. Провину в державній зраді підсудний категорично заперечував. За словами чоловіка, після втечі зі служби він був на підробітках у своєму рідному селі Маркове Донецької області, інформацію військового характеру отримував від знайомого, але нікому не передавав.

Суд визнав чоловіка винним та засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Упродовж 30 днів від дня проголошення рішення суду можна оскаржити шляхом подачі апеляції.