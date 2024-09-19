Как суд наказал военнослужащего за дезертирство и сотрудничество с ФСБ

Судья. Фото иллюстративное: argumentua.com

В Донецкой области привлекли к уголовной ответственности бывшего военнослужащего ВСУ. Мужчина самовольно покинул воинскую часть и сотрудничал с ФСБ.

Об этом говорится в приговоре, который Константиновский суд Донецкой области вынес в четверг, 12 сентября.

Читайте также:

Детали дела

В ноябре 2021 года фигурант вступил на военную службу по контракту. На должности водителя-санитара медицинского пункта воинской части он служил до первых дней полномасштабного вторжения, а 1 марта 2022 года самовольно покинул военную часть вблизи города Чугуев Харьковской области и больше не возвращался. Нарушителя задержали по месту его жительства только через год после побега.

Согласно судебным материалам, после дезертирства военнослужащий присоединился к агентурной сети, действовавшей на территории Бахмутского и Покровского районов Донецкой области и собиравшей для российских спецслужб информацию о расположении сил обороны Украины. За денежное вознаграждение коллаборант в период с марта 2022 года по февраль 2023 года отправлял соответствующие данные сотруднику ФСБ РФ.

По словам задержанного, собирать данные для россиян ему предложил знакомый военнослужащий "ДНР". За сотрудничество с врагом предатель получил 30 тысяч гривен. За эту сумму он сообщил представителю ФСБ о Селидовской исправительной колонии, а также дислокации артиллерийского подразделения ВСУ в Марково.

К сбору информации фигурант привлек знакомого, с которым служил в ВСУ. Этот мужчина, выступая во время судебного заседания свидетелем, сообщил, что обвиняемый указывал ему на Google Maps координаты вероятного пребывания военнослужащих ВСУ и просил проверить, действительно ли они там есть. Мужчина не хотел идти на сотрудничество с врагом, поэтому обманывал своего бывшего побратима, просто обводя объекты на карте маркером.

Решение суда

В суде обвиняемый признал только свою вину в дезертирстве. Он отметил, что планировал вернуться, но военная часть не дала на это разрешение. Вину в государственной измене подсудимый категорически отрицал. По словам мужчины, после бегства со службы он был на подработках в своем родном селе Марково Донецкой области, информацию военного характера получал от знакомого, но никому не передавал.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В течение 30 дней со дня оглашения решение суда можно оспорить путем подачи апелляции.