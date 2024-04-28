Військові РФ стали вбивати частіше — у британській розвідці розповіли деталі
У Росії останнім часом кількість убивств, скоєних військовими, зросла на 900%. Такі дані наводить британська розвідка.
Про це у соцмережі Х повідомляє Міноборони Британії у суботу, 27 квітня.
Причини збільшення кількості вбивств російськими військовими
У Росії за останні три роки збільшилась кількість засуджених за вбивства військовослужбовців. Це може бути пов'язане із посттравматичним стресовим розладом і зловживанням алкоголем і наркотиками.
Так, у 2023 році в Росії за вбивства було засуджено 116 російських військових. Це майже на 900% більше, ніж минулого року. У 2022 році таких засуджень було 13, а у 2021 — 11, повідомляє Міноборони Британії з посиланням на розслідування "Медіазони".
Нещодавно повідомлялось за даними розслідування про те, скільки живуть російські засуджені після відправки на фронт.
Також комбат 3-ї ОШБр розповів, якими мають бути в ЗСУ підрозділи для засуджених. Він зазначив, що не розуміє, чому в Україні не рік тому, а лише зараз заговорили про мобілізацію ув'язнених.
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