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Військові РФ стали вбивати частіше — у британській розвідці розповіли деталі

28 квітня 2024 00:08
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
Військові РФ стали вбивати частіше — у британській розвідці розповіли деталі
Російські військові. Ілюстративне фото: росЗМІ
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

У Росії останнім часом кількість убивств, скоєних військовими, зросла на 900%. Такі дані наводить британська розвідка.

Про це у соцмережі Х повідомляє Міноборони Британії у суботу, 27 квітня.

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У Росії за останні три роки збільшилась кількість засуджених за вбивства військовослужбовців. Це може бути пов'язане із посттравматичним стресовим розладом і зловживанням алкоголем і наркотиками.

Так, у 2023 році в Росії за вбивства було засуджено 116 російських військових. Це майже на 900% більше, ніж минулого року. У 2022 році таких засуджень було 13, а у 2021 — 11, повідомляє Міноборони Британії з посиланням на розслідування "Медіазони". 

Військові РФ стали вбивати частіше — у британській розвідці розповіли деталі - фото 1
Скриншот зі сторінки Міністерства оборони Британії

Нещодавно повідомлялось за даними розслідування про те, скільки живуть російські засуджені після відправки на фронт.

Також комбат 3-ї ОШБр розповів, якими мають бути в ЗСУ підрозділи для засуджених. Він зазначив, що не розуміє, чому в Україні не рік тому, а лише зараз заговорили про мобілізацію ув'язнених.

російські війська
Україна
військові
засуджені
Росія

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