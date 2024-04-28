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Военные РФ стали убивать чаще — в британской разведке рассказали детали

28 апреля 2024 00:08
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
Военные РФ стали убивать чаще — в британской разведке рассказали детали
Российские военные. Иллюстративное фото: росСМИ
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

В России в последнее время количество убийств, совершаемых военными, выросло на 900%. Такие данные приводит британская разведка.

Об этом в соцсети Х сообщает Минобороны Британии в субботу, 27 апреля.

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В России за последние три года увеличилось количество осужденных за убийства военнослужащих. Это может быть связано с посттравматическим стрессовым расстройством и злоупотреблением алкоголем и наркотиками.

Так, в 2023 году в России за убийства были осуждены 116 российских военных. Это почти на 900% больше, чем в прошлом году. В 2022 году таких осуждений было 13, а в 2021 — 11, сообщает Минобороны Британии со ссылкой на расследование "Медиазоны".

Военные РФ стали убивать чаще — в британской разведке рассказали детали - фото 1
Скриншот со страницы Министерства обороны Великобритании

Недавно сообщалось по данным расследования о том, сколько живут российские осужденные после отправки на фронт.

Также комбат 3-й ОШБр рассказал, какими должны быть в ВСУ подразделения для осужденных. Он отметил, что не понимает, почему в Украине не год назад, а только сейчас заговорили о мобилизации заключенных.

российские войска
Украина
военные
осужденные
Россия

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