Військові показали ефектні кадри знищення ворожої техніки

Бійці 3-ої штурмової бригади вразили ворожий окопний РЕБ "Гроза-04М". Фото: скриншот

Бійці Третьої штурмової знищили ворожий окопний РЕБ "Гроза-04М". Також вони пообіцяли невдовзі знищити і піхоту загарбників.

Про це повідомила пресслужба 3-ої Окремої штурмової бригади у неділю, 28 квітня.

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Комплекс РЕБ "Гроза-04М" призначений для прикриття озброєння і техніки. За його допомогою загарбники намагалися захиститися від українських дронів.

"Росіяни ж притягли його на позиції, бо закошмарена бригадними дронами російська піхота ніяк не могла закріпитися", — говориться у повідомленні.

На опублікованих кадрах зафіксовано процес знищення ворожого засобу РЕБ від моменту його виявлення аеророзвідкою до перетворення "Грози-04М" на купку попелу.

Також військові повідомили, що окупанти так і не закріпилися на позиціях. Один постріл від бійців FATUM з Протитанкового батальйону вирішив їхню долю.

Раніше ми писали, що бійці 47-ї ОМБр показали роботу БМП Bradley, яка ефективно відпрацювала по російських окупантах під Авдіївкою Донецької області.

Також повідомлялось, що бійці Третьої окремої штурмової бригади показали світлини з бойових вильотів FPV-дронів. Ударні безпілотники ліквідовують російських окупантів та знищують ворожу техніку.