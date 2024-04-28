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Военные показали эффектные кадры уничтожения вражеской техники

28 апреля 2024 16:35
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
Военные показали эффектные кадры уничтожения вражеской техники
Бойцы 3-й штурмовой бригады поразили вражеский окопный РЭБ "Гроза-04М". Фото: скриншот
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

Бойцы Третьей штурмовой уничтожили вражеский окопный РЭБ "Гроза-04М". Также они пообещали вскоре уничтожить пехоту захватчиков.

Об этом сообщила пресс-служба 3-й Отдельной штурмовой бригады в воскресенье, 28 апреля.

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Комплекс РЭБ "Гроза-04М" предназначен для прикрытия вооружения и техники. С его помощью захватчики пытались защититься от украинских дронов.

"Россияне притянули его на позиции, потому что закошмаренная бригадными дронами российская пехота никак не могла закрепиться", — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах зафиксирован процесс уничтожения вражеского средства РЭБ с момента его обнаружения аэроразведкой до превращения "Грозы-04М" в кучу пепла.

Также военные сообщили, что оккупанты так и не закрепились на позициях. Один выстрел от бойцов FATUM из противотанкового батальона решил их судьбу.

Ранее мы писали, что бойцы 47-й ОМБр показали работу БМП Bradley, которая эффективно отработала по российским оккупантам под Авдеевкой Донецкой области.

Также сообщалось, что бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали фотографии из боевых вылетов FPV-дронов. Ударные беспилотники ликвидируют российских оккупантов и уничтожают вражескую технику.

ВСУ
оккупанты
война в Украине
штурмовая бригада
фронт

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