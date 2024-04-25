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Військові можуть поїхати на лікування за кордон — покрокова інструкція від МОЗ

25 квітня 2024 12:13
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Військові можуть поїхати на лікування за кордон — покрокова інструкція від МОЗ
Військового відправляють на лікування. Фото: armyinform.com.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Програма евакуації відкрита для всіх, хто постраждав унаслідок військових дій, включаючи як військових, так і цивільних осіб. За час дії цієї програми було відправлено за кордон понад 4100 українців.

Про це заявив координатор програми "Медевак" Міністерства охорони здоров'я України Арман Качарян в ефірі телемарафону у четвер, 25 квітня.

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"Щоб ініціювати процес медичної евакуації необхідно перш за все звернутися до свого лікуючого лікаря. Він опрацює необхідні документи — висновок, згоду на лікування пацієнта за кордоном — і передасть ці документи в орган, де служить військовий. І далі ці документи йдуть в МОЗ, який шукає клініку і організує транспортування пацієнта", — розповів Качарян.

Він також зазначив, що іноді пацієнти чи медичні установи не обізнані з можливістю евакуації, або виникають труднощі з поданням необхідних документів. Для вирішення цих питань на сайті МОЗ є спеціальна анкета.

Міністерство звертається до країн Європейського Союзу з запитом про готовність надати медичну допомогу українським захисникам. Після отримання підтвердження МОЗ інформує командування Медичних сил або інші державні органи сектору безпеки та оборони, а також Держприкордонслужбу та МЗС про список захисників, які можуть бути прийняті для лікування за кордоном.

Далі МОЗ спільно з Єврокомісією забезпечує транспортування військовослужбовців до клінік за кордоном.

Нагадаємо, у Львові команда лікарів провела операцію з порятунку захисника Романа, в якого біля серця застряг уламок ворожого снаряда.

Також ми писали, що у Києві військові можуть отримати послуги з реабілітації у 51 медичному закладі. У кожному із них створені мультидисциплінарні реабілітаційні команди. 

евакуація
Україна
військові
лікування
закордон
МОЗ

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