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Военные могут поехать на лечение за границу —пошаговая инструкция от Минздрава

25 апреля 2024 12:13
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Военные могут поехать на лечение за границу —пошаговая инструкция от Минздрава
Военного отправляют на лечение. Фото: armyinform.com.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Программа эвакуации открыта для всех, кто пострадал в результате военных действий, включая как военных, так и гражданских лиц. За время действия этой программы было отправлено за границу более 4100 украинцев.

Об этом заявил координатор программы "Медевак" Министерства здравоохранения Украины Арман Качарян в эфире телемарафона в четверг, 25 апреля.

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"Чтобы инициировать процесс медицинской эвакуации, необходимо прежде всего обратиться к своему лечащему врачу. Он проработает необходимые документы – заключение, согласие на лечение пациента за границей – и передаст эти документы в орган, где служит военный. И дальше эти документы идут в Минздрав, который ищет клинику и организует транспортировку пациента", — рассказал Качарян.

Он также отметил, что иногда пациенты или медицинские учреждения не осведомлены о возможности эвакуации, или возникают трудности с представлением необходимых документов. Для решения этих вопросов на сайте Минздрава есть специальная анкета.

Министерство обращается в страны Европейского Союза с запросом о готовности оказать медицинскую помощь украинским защитникам. После получения подтверждения Минздрав информирует командование Медицинских сил или другие государственные органы сектора безопасности и обороны, а также Госпогранслужбу и МИД о списке защитников, которые могут быть приняты для лечения за границей.

Далее Минздрав совместно с Еврокомиссией обеспечивает транспортировку военнослужащих в клиники за границей.

Напомним, во Львове команда врачей провела операцию по спасению защитника Романа, у которого у сердца застрял обломок вражеского снаряда.

Также мы писали, что в Киеве военные могут получить услуги по реабилитации в 51 медицинском заведении. В каждой из них созданы мультидисциплинарные реабилитационные команды.

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Украина
военные
лечение
заграница
МОЗ

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