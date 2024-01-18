Війна навчила розрізняти звуки — історія прикордонника "Бухгалтера"

Прикордонник з позивним "Бухгалтер". Фото: скриншот з відео

Один з українських прикордонників розповів, як війна змінила його життя. Зараз серед його завдань на службі є виявлення ворожих цілей та передача координат.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Історія прикордонника "Бухгалтера"

Прикордонник Сергій з позивним "Бухгалтер" — аеророзвідник бригади "Сталевий кордон".

Він розповів, що коли розпочалася повномасштабна війна, він обрав для себе професію оператор БпЛА.

Наразі його безпосередньою задачею є пошук російської цілі та передача інформації про неї для подальшого ураження.

"Війна навчила розрізняти звуки: розуміти, що, звідки й куди летить. Став більш зібраним, стриманим і стійкішим. Найбільше прагнення і мрія це перемога і зустріч з рідними", — зазначив Сергій.

Раніше ми писали про українського прикордонника Олексія Білоусова, який провів у російському полоні майже два роки. Під час крайнього обміну він повернувся додому і був вражений, як окупанти марять Радянським Союзом.

Крім того, захисник "Азовсталі", маріуполець Ілля Ільяшенко вважає, що у Києві для людей немає війни. Ба більше, деякі люди дозволяють собі ображати військових, які повернулися з фронту, де захищали країну.