Війна навчила розрізняти звуки — історія прикордонника "Бухгалтера"
Один з українських прикордонників розповів, як війна змінила його життя. Зараз серед його завдань на службі є виявлення ворожих цілей та передача координат.
Про це повідомляє ДПСУ.
Історія прикордонника "Бухгалтера"
Прикордонник Сергій з позивним "Бухгалтер" — аеророзвідник бригади "Сталевий кордон".
Він розповів, що коли розпочалася повномасштабна війна, він обрав для себе професію оператор БпЛА.
Наразі його безпосередньою задачею є пошук російської цілі та передача інформації про неї для подальшого ураження.
"Війна навчила розрізняти звуки: розуміти, що, звідки й куди летить. Став більш зібраним, стриманим і стійкішим. Найбільше прагнення і мрія це перемога і зустріч з рідними", — зазначив Сергій.
Раніше ми писали про українського прикордонника Олексія Білоусова, який провів у російському полоні майже два роки. Під час крайнього обміну він повернувся додому і був вражений, як окупанти марять Радянським Союзом.
Крім того, захисник "Азовсталі", маріуполець Ілля Ільяшенко вважає, що у Києві для людей немає війни. Ба більше, деякі люди дозволяють собі ображати військових, які повернулися з фронту, де захищали країну.
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