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Война научила различать звуки — история пограничника "Бухгалтера"

18 января 2024 17:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Война научила различать звуки — история пограничника "Бухгалтера"
Пограничник с позывным "Бухгалтер". Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Один из украинских пограничников рассказал, как война изменила его жизнь. Сейчас среди его задач на службе обнаружение вражеских целей и передача координат.

Об этом сообщает ГПСУ.

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История пограничника "Бухгалтера"

Пограничник Сергей с позывным "Бухгалтер" — аэроразведчик бригады "Сталевий кордон".

Он рассказал, что, когда началась полномасштабная война, он выбрал для себя профессию оператор БпЛА.

Сейчас его непосредственной задачей является поиск российской цели и передача информации о ней для дальнейшего поражения.

"Война научила различать звуки: понимать, что, откуда и куда летит. Стал более собранным, сдержанным и устойчивым. Наибольшее стремление и мечта это победа и встреча с родными", — отметил Сергей.

Ранее мы писали об украинском пограничнике Алексее Белоусове, который провел в плену почти два года. Во время крайнего обмена он вернулся домой и был поражен, как оккупанты грезят Советским Союзом.

Кроме того, защитник "Азовстали" мариуполец Илья Ильяшенко считает, что в Киеве для людей нет войны. Более того, некоторые люди позволяют себе оскорблять военных, которые вернулись с фронта, где защищали страну.

история
пограничники
военные
война в Украине

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