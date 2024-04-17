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Відпустки під час воєнного стану — які існують особливості надання та обмеження

17 квітня 2024 16:03
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Козюк Тетяна
редактор
Відпустки під час воєнного стану — які існують особливості надання та обмеження
Працівник на підприємстві. Фото: УНІАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Через збройну агресію РФ в Україні діє воєнний стан і триває загальна мобілізація. У таких умовах передбачені певні обмеження тривалості щорічних відпусток.

Про особливості їх надання та обмеження розповіли у Східному міжрегіональному управлінні Державної служби України з питань праці.

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Особливості надання відпустки в умовах воєнного стану

Зазначається, що певні обмеження тривалості щорічних відпусток в умовах військового стану регулює Стаття 12 Закону України  "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Згідно з документом, роботодавцю надається право обмежити тривалість 24 календарних дні за поточний робочий рік.

Зокрема, якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить більше 24 днів, то невикористані дні переносять на період, коли воєнний стан у країні припинять або скасують. Разом з тим, своїм рішенням роботодавець може надати таку відпустку без збереження зарплати. 

Які обмеження існують у наданні відпусток під час воєнного стану

Що стосується обмежень надання відпустки, то до таких, зокрема, відносять:

  • роботодавець може відмовити у наданні невикористаних днів щорічної відпустки або будь-якого виду відпусток, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури тощо; Відпустки під час воєнного стану — які існують особливості надання та обмеження - фото 1 черговість надання відпусток визначається графіками;
  • Відпустки під час воєнного стану — які існують особливості надання та обмеження - фото 2конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і роботодавцем, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки за два тижні; Відпустки під час воєнного стану — які існують особливості надання та обмеження - фото 3
  • поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості допускається на прохання працівника за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів; Відпустки під час воєнного стану — які існують особливості надання та обмеження - фото 4
  • у разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і власником.

Підсумовуючи можна зазначити, що роботодавець може відмовити працівнику у відпустці поза строками, які визначені графіком відпусток, або тривалістю більше 24 календарні дні.

Своєю чергою відмовити роботодавець не може, якщо його працівник не залучений до виконання робіт  на об’єктах критичної інфраструктури.

Нагадаємо, в Україні вже ухвалено закон про мобілізацію засуджених до лав ЗСУ. Однак, за словами нардепки Олени Шуляк, вони не будуть отримувати зарплату та не матимуть можливості ходити у щорічну відпустку. 

Раніше ми також повідомляли, як військовому взяти відпустку у зв’язку з народженням дитини.

війна
робота
українці
відпустка
воєнний стан
війна в Україні
робоче місце

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