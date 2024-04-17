Отпуска во время военного положения — какие существуют особенности предоставления и ограничения

Работник на предприятии. Фото: УНИАН

Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине действует военное положение и продолжается всеобщая мобилизация. В таких условиях предусмотрены определенные ограничения на продолжительность ежегодных отпусков.

Об особенностях их предоставления и ограничения рассказали в Восточном межрегиональном управлении Государственной службы Украины по труду.

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Особенности предоставления отпуска в условиях военного положения

Отмечается, что ограничения продолжительности ежегодных отпусков в условиях военного положения регулирует Статья 12 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Согласно документу, работодателю предоставляется право ограничить продолжительность 24 календарных дня за текущий рабочий год.

В частности, если продолжительность ежегодного основного отпуска работника составляет более 24 дней, то неиспользованные дни переносят на период, когда военное положение в стране будет прекращено или отменено. Вместе с тем своим решением работодатель может предоставить такой отпуск без сохранения зарплаты.

Какие ограничения существуют в предоставлении отпусков во время военного положения

Что касается ограничений предоставления отпуска, то к таким, в частности, относятся:

работодатель может отказать в предоставлении неиспользованных дней ежегодного отпуска или какого-либо вида отпусков, если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры и т.п.; очередность предоставления отпусков определяется графиками;

конкретный период предоставления ежегодных отпусков в пределах, установленных графиком, согласовывается между работником и работодателем, который обязан в письменном виде уведомить работника о дате начала отпуска за две недели;

разделение ежегодного отпуска на части любой продолжительности допускается по просьбе работника при условии, что основная непрерывная его часть составит не менее 14 календарных дней;

в случае переноса ежегодного отпуска новый срок его предоставления устанавливается с согласия между работником и собственником.

Подытоживая, можно отметить, что работодатель может отказать работнику в отпуске вне сроков, определенных графиком отпусков, или продолжительностью более 24 календарных дней.

В свою очередь отказать работодатель не может, если его работник не привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

Напомним, в Украине уже принят закон о мобилизации осужденных в ряды ВСУ. Однако, по словам нардепки Елены Шуляк, они не будут получать зарплату и не будут иметь возможность ходить в ежегодный отпуск.

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