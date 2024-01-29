Відомо, скільки коштує винищувач F-35 без озброєння

Винищувач п'ятого покоління F-35 Lightning II. Фото: wikipedia.org

Грецький дозвіл на закупівлю винищувачів F-35 п'ятого покоління є рідкісним випадком, коли відома приблизна ціна за один літак без озброєння. Однак зазвичай на визначення вартості впливає багато сукупних деталей.

Про це повідомляє Defense Express.

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Скільки коштує винищувач F-35

При отриманні дозволу від Агентства з оборонної співпраці США (DSCA) на продаж озброєння іншим країнам, зазвичай складно встановити ціну за одиницю, оскільки вона містить всі супутні послуги, запасні частини та навчання, а також саме озброєння, утворюючи загальну ціну продукту.

"Зараз США дали дозвіл на закупівлю Грецією F-35A, який не містить озброєння для літаків. Це доволі рідкісний випадок, який дозволяє отримати відповідь на питання, а скільки коштує F-35A сам по собі у випадку експортного контракту", — зазначає видання.

Там зауважили, що ця ціна є граничною вартістю, яка може бути скоригована під час переговорів. У дозволі DSCA зазначено, що вартість 40 винищувачів F-35A для Греції разом із двома запасними двигунами, інженерно-технічною підтримкою та логістикою становить 8,6 млрд доларів.

"Таким чином гранична експортна ціна для Греції становить до 215 млн доларів за один F-35. Але можливо, що у твердому контракті його ціна може бути дещо нижчою. Зрештою Чехія у червні 2023 року отримала дозвіл на закупівлю 24 винищувачів разом з озброєнням за 5,6 млрд доларів, але твердий контракт був на 5 млрд, тобто по 208 млн доларів за один F-35 у комплексному постачанні разом з озброєнням", — пояснили в виданні.

Що відомо про винищувач F-35

F-35 Lightning — це багатофункціональний винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління, відомий своєю непомітністю для радарів противника.

Серед основних переваг літака — його майже неможливо відстежити за допомогою радарів, а також він оснащений передовими датчиками та іншим обладнанням.

Наразі винищувач на озброєнні в 12 країн.

Винищувач F-35 під час польоту. Фото: ПС США

Нагадаємо, що союзники готові передати Україні винищувачі F-16. Втім, чи готові літаки працювати в Україні, адже для цього потрібне все необхідне, зокрема пілоти та інфраструктура.