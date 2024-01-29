Известно, сколько стоит истребитель F-35 без вооружения
Греческое разрешение на закупку истребителей F-35 пятого поколения является редким случаем, когда известна приблизительная цена за один самолет без вооружения. Однако обычно на определение стоимости влияет множество совокупных деталей.
Об этом сообщает Defense Express.
Сколько стоит истребитель F-35
При получении разрешения от Агентства по оборонному сотрудничеству США (DSCA) на продажу вооружения другим странам обычно сложно установить цену за единицу, поскольку она содержит все сопутствующие услуги, запасные части и обучение, а также само вооружение, образуя общую цену продукта.
"Сейчас США дали разрешение на закупку Грецией F-35A, не содержащей вооружения для самолетов. Это довольно редкий случай, позволяющий получить ответ на вопрос, а сколько стоит F-35A сам по себе в случае экспортного контракта", — отмечает издание.
Там заявили, что эта цена является предельной стоимостью, которая может быть скорректирована в ходе переговоров. В разрешении DSCA отмечено, что стоимость 40 истребителей F-35A для Греции вместе с двумя запасными двигателями, инженерно-технической поддержкой и логистикой составляет 8,6 млрд долларов.
"Таким образом предельная экспортная цена для Греции составляет до 215 млн долларов за один F-35. Но возможно, что в жестком контракте его цена может быть несколько ниже. В конце концов, Чехия в июне 2023 года получила разрешение на закупку 24 истребителей вместе с вооружением за 5,6 млрд долларов, но жесткий контракт был на 5 млрд, то есть по 208 млн долларов за один F-35 в комплексном снабжении вместе с вооружением", — пояснили в издании.
Что известно об истребителе F-35
F-35 Lightning — это многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения, известный своей незаметностью для радаров противника.
Среди основных преимуществ самолета — его почти невозможно отследить с помощью радаров, а также он оснащен передовыми датчиками и другим оборудованием.
Сейчас истребитель на вооружении в 12 стран.
Напомним, что союзники готовы передать Украине истребители F-16. Впрочем, готовы ли самолеты работать в Украине, ведь для этого нужно все необходимое, в частности, пилоты и инфраструктура.
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