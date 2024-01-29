Известно, сколько стоит истребитель F-35 без вооружения

Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II. Фото: wikipedia.org

Греческое разрешение на закупку истребителей F-35 пятого поколения является редким случаем, когда известна приблизительная цена за один самолет без вооружения. Однако обычно на определение стоимости влияет множество совокупных деталей.

Об этом сообщает Defense Express.

Читайте также:

Сколько стоит истребитель F-35

При получении разрешения от Агентства по оборонному сотрудничеству США (DSCA) на продажу вооружения другим странам обычно сложно установить цену за единицу, поскольку она содержит все сопутствующие услуги, запасные части и обучение, а также само вооружение, образуя общую цену продукта.

"Сейчас США дали разрешение на закупку Грецией F-35A, не содержащей вооружения для самолетов. Это довольно редкий случай, позволяющий получить ответ на вопрос, а сколько стоит F-35A сам по себе в случае экспортного контракта", — отмечает издание.

Там заявили, что эта цена является предельной стоимостью, которая может быть скорректирована в ходе переговоров. В разрешении DSCA отмечено, что стоимость 40 истребителей F-35A для Греции вместе с двумя запасными двигателями, инженерно-технической поддержкой и логистикой составляет 8,6 млрд долларов.

"Таким образом предельная экспортная цена для Греции составляет до 215 млн долларов за один F-35. Но возможно, что в жестком контракте его цена может быть несколько ниже. В конце концов, Чехия в июне 2023 года получила разрешение на закупку 24 истребителей вместе с вооружением за 5,6 млрд долларов, но жесткий контракт был на 5 млрд, то есть по 208 млн долларов за один F-35 в комплексном снабжении вместе с вооружением", — пояснили в издании.

Что известно об истребителе F-35

F-35 Lightning — это многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения, известный своей незаметностью для радаров противника.

Среди основных преимуществ самолета — его почти невозможно отследить с помощью радаров, а также он оснащен передовыми датчиками и другим оборудованием.

Сейчас истребитель на вооружении в 12 стран.

Истребитель F-35 во время полета. Фото: ВС США

Напомним, что союзники готовы передать Украине истребители F-16. Впрочем, готовы ли самолеты работать в Украине, ведь для этого нужно все необходимое, в частности, пилоты и инфраструктура.