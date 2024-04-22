Відмова військового форсувати Дніпро через погане самопочуття — як суд покарав бійця

Судове засідання. Ілюстративне фото: sudreporter.org

Військовослужбовця однієї з бригад морської піхоти нещодавно судили за відмову виконати наказ командира, який полягав у необхідності форсувати річку Дніпро та закріпитися в селі Кринки Херсонської області. Він заявив, що отримав контузію та погано себе почував.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета" у понеділок, 22 квітня.

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Відмова форсувати Дніпро через погане самопочуття

У матеріалах справи йдеться, що уродженець Івано-Франківської області проходив службу за мобілізацією на посаді стрільця-оператора однієї з бригад морської піхоти.

Протягом 2023 року вказана бригада брала участь у бойових діях у Донецькій області, а восени опинилася на території Миколаївської та Херсонської областей у складі угрупування "Південь".

У листопаді минулого року командир роти морської піхоти надав бойовий наказ своїм підлеглим — форсувати річку Дніпро, вести наступальні дії в напрямку населеного пункту Кринки та зайняти там перехрестя доріг. Враховуючи можливість відмови підлеглих, командир роти здійснював відеофіксацію шикування на мобільний телефон.

Проте один з військових публічно оголосив про свою незгоду з наказом командира роти та відмовився його виконувати. Після цього він став фігурантом кримінального провадження за ст. 402 ч. 4 Кримінального кодексу — за непокору, вчинену в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці. Військовослужбовця було затримано 11 грудня. Відмову бійця від виконання наказу також зафіксували на відео.

Під час судового засідання військовий заперечував свою вину. Він пояснив, що під час попередніх бойових дій отримав контузію. Заздалегідь чоловік повідомив своїх командирів про погіршення свого стану здоров'я та просив дозволу на проходження військово-лікарської комісії. Проте, за його словами, ВЛК не врахувала його скарги та визнала його придатним для військової служби. У листопаді 2023 року військовий відчував себе погано як фізично, так і морально-психологічно.

Крім того, чоловік зазначив, що у нього на утриманні дитина з інвалідністю та бабуся похилого віку.

З огляду на зазначене, військовослужбовець попросив суд не призначати йому покарання у виді реального позбавлення волі.

Свідки — інші військові роти морської піхоти, розповіли, що чоловік відмовився виконати наказ командира, оскільки злякався та взагалі боїться води. За їхніми словами, на стан здоров’я чи поганий психологічний стан обвинувачений не скаржився. До того ж вони зазначили, що відмова військового від виконання наказу негативно вплинула на психологічний клімат у підрозділі.

Суд після аналізу позицій сторін та свідчень зазначив, що наказ командира роти про переправу через річку Дніпро не мав "очевидно злочинного змісту" і, отже, повинен був бути безумовно виконаний стороною.

У матеріалі йдеться, що проходячи військову службу, чоловік відповідно до вимог ст. ст. 17, 65, 68 Конституції України, ст. ст. 9, 11, 16, 127, 128 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст. ст. 1, 3, 4, 6 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, повинен був "свято і беззаперечно дотримуватися Конституції України і законів України, Військової присяги, сумлінно і чесно виконувати військовий обов`язок, дорожити честю і гідністю військовослужбовця, берегти військову честь і поважати гідність інших людей, не допускати негідних вчинків, виконувати свої службові обов`язки, які визначають обсяг виконання завдань, доручених йому за посадою та дотримуватися вимог статутів Збройних сил України, віддано служити Українському народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов`язок, бути дисциплінованим та виявляти повагу до командирів (начальників), беззастережно, неухильно точно та у встановлений строк виконувати їх накази, знати та виконувати свої обов`язки, додержуватися вимог військових статутів, поводитися з гідністю й честю, не допускати самому і стримувати інших від негідних вчинків".

Суд підкреслив, що командир має право видачі наказів підлеглим, а останній зобов'язаний виконувати їх сумлінно, точно та в установлений строк.

"Відповідно до ст. 37 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України військовослужбовець після отримання наказу відповідає: "Слухаюсь" і далі виконує його. Для того, щоб переконатися, чи правильно підлеглий зрозумів відданий наказ, командир (начальник) може зажадати від нього стисло передати зміст наказу. Підлеглий має право звернутися до командира (начальника) з проханням уточнити наказ. Військовослужбовець зобов`язаний неухильно виконати відданий йому наказ у зазначений термін", — йдеться у матеріалі.

Снігурівський райсуд Миколаївської області 11 квітня визнав військового винним у вчиненні, правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 402 КК та призначив покарання у виді позбавлення волі строком на п'ять років.

Нагадаємо, суд на Хмельниччині встановив, що чоловік навмисно уникав призову на військову службу. Йому було призначено покарання у вигляді чотирьох років ув’язнення.

Також департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України разом зі слідчими обласної поліції виявили дві схеми, за допомогою яких військовозобов'язані уникали мобілізації та тікали за кордон. Злочинці діяли в Сумській та Тернопільській областях.