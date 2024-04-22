Отказ военного форсировать Днепр из-за плохого самочувствия — как суд наказал бойца

Судебное заседание. Иллюстративное фото: sudreporter.org

Военнослужащего одной из бригад морской пехоты недавно судили за отказ выполнить приказ командира, который заключался в необходимости форсировать реку Днепр и закрепиться в селе Крынки Херсонской области. Он заявил, что получил контузию и плохо себя чувствовал.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета" в понедельник, 22 апреля.

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Отказ форсировать Днепр из-за плохого самочувствия

В материалах дела говорится, что уроженец Ивано-Франковской области проходил службу по мобилизации в должности стрелка-оператора одной из бригад морской пехоты.

В течение 2023 года указанная бригада участвовала в боевых действиях в Донецкой области, а осенью оказалась на территории Николаевской и Херсонской областей в составе группировки "Юг".

В ноябре прошлого года командир роты морской пехоты дал боевой приказ своим подчиненным — форсировать реку Днепр, вести наступательные действия в направлении населенного пункта Крынки и занять там перекресток дорог. Учитывая возможность отказа подчиненных, командир роты производил видеофиксацию построения на мобильный телефон.

Однако один из военных публично объявил о своем несогласии с приказом командира роты и отказался его выполнять. После этого он стал фигурантом уголовного производства по ст. 402 ч. 4 Уголовного кодекса — за неповиновение, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке. Военнослужащий был задержан 11 декабря. Отказ бойца от исполнения приказа также был зафиксирован на видео.

Во время судебного заседания военный отрицал свою вину. Он объяснил, что во время предыдущих боевых действий получил контузию. Заранее мужчина сообщил своим командирам об ухудшении своего состояния здоровья и просил разрешения на прохождение военно-врачебной комиссии. Однако, по его словам, ВВК не учла его жалобы и признала его пригодным для военной службы. В ноябре 2023 года военный чувствовал себя плохо как физически, так и морально-психологически.

Кроме того, мужчина отметил, что у него на иждивении ребенок с инвалидностью и бабушка преклонного возраста.

Учитывая это, военнослужащий попросил суд не назначать ему наказание в виде реального лишения свободы.

Свидетели — другие военные роты морской пехоты, рассказали, что мужчина отказался выполнить приказ командира, поскольку испугался и вообще боится воды. По их словам, на состояние здоровья или плохое психологическое состояние обвиняемый не жаловался. К тому же они отметили, что отказ военного от выполнения приказа негативно повлиял на психологический климат в подразделении.

Суд после анализа позиций сторон и свидетельств отметил, что приказ командира роты о переправе через реку Днепр не имел "очевидно преступного содержания" и, следовательно, должен был быть безусловно исполнен стороной.

В материале говорится, что проходя военную службу, мужчина в соответствии с требованиями ст. ст. 17, 65, 68 Конституции Украины, ст. ст. 9, 11, 16, 127, 128 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины, ст. ст. 1, 3, 4, 6 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины, должен был "свято и беспрекословно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, Военной присяги, добросовестно и честно выполнять воинский долг, дорожить честью и достоинством военнослужащего, беречь воинскую честь и уважать достоинство других людей, не допускать недостойных поступков, выполнять свои служебные обязанности, которые определяют объем выполнения задач, порученных ему по должности и соблюдать требования уставов Вооруженных сил Украины, преданно служить Украинскому народу, добросовестно и честно выполнять воинский долг, быть дисциплинированным и проявлять уважение к командирам (начальникам), безоговорочно, неуклонно точно и в установленный срок выполнять их приказы, знать и выполнять свои обязанности, соблюдать требования военных уставов, вести себя с достоинством и честью, не допускать самому и сдерживать других от недостойных поступков".

Суд подчеркнул, что командир имеет право выдачи приказов подчиненным, а последний обязан выполнять их добросовестно, точно и в установленный срок.

"В соответствии со ст. 37 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины военнослужащий после получения приказа отвечает: "Слушаюсь" и далее выполняет его. Для того чтобы убедиться, правильно ли подчиненный понял отданный приказ, командир (начальник) может потребовать от него кратко передать содержание приказа. Подчиненный имеет право обратиться к командиру (начальнику) с просьбой уточнить приказ. Военнослужащий обязан неукоснительно выполнить отданный ему приказ в указанный срок", — говорится в материале.

Снигиревский райсуд Николаевской области 11 апреля признал военного виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 402 УК и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

Напомним, суд в Хмельницкой области установил, что мужчина намеренно избегал призыва на военную службу. Ему было назначено наказание в виде четырех лет заключения.

Также департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины вместе со следователями областной полиции обнаружили две схемы, с помощью которых военнообязанные избегали мобилизации и убегали за границу. Преступники действовали в Сумской и Тернопольской областях.