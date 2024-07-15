Прорив в області лікування раку — вчені дробили важливе відкриття в області ДНК

Вчений працює в лабораторії. Фото: Центр дослідження раку при Університеті Ноттінгем Трент Джона ван Геста

Вчені зробили відкриття в області ДНК, яке може допомогти знайти ліки проти раку підшлункової залози. Дослідники виявили, що поширенню хвороби сприяє вимкнення молекул у ключових генах.

Про це повідомило видання The Guardian у понеділок, 15 липня.

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Особливість раку підшлункової залози

Група дослідників з Великої Британії та США виявила, що рак підшлункової залози здатен вимикати молекули в одному з найважливіших генів організму, що сприяє швидкому росту та поширенню хвороби.

"Рак підшлункової залози — 12-те найпоширеніше онкологічне захворювання у світі, яке щороку діагностують у понад півмільйона людей. Він має найгірші показники виживання серед усіх найпоширеніших форм захворювання", — йдеться в публікації.

Рак підшлункової залози часто діагностують на пізній стадії, коли можливості лікування стають обмеженими та більш ніж половина пацієнтів помирають протягом трьох місяців після встановлення діагнозу. Серед відомих людей, які померли від цієї хвороби, Алан Рікман, Джон Херт, Стів Джобс і Патрік Суейзі.

Як діє рак на ДНК

У дослідженні, опублікованому в журналі Gastro Hep Advances, вчені проаналізували зразки здорових і хворих на рак підшлункової залози. Вони виявили, що рак підшлункової залози запускає процес, відомий як метилювання ДНК, що призводить до вимкнення молекул у зазвичай корисному гені HNF4A, що дозволяє пухлинам рости надзвичайно швидко. Дослідники виявили, що рак підшлункової залози може приховано вимкнути переваги цього гена.

За словами вчених, більшість випадків раку підшлункової залози діагностується на пізній стадії, причому 80% з них виявляються лише після того, як хвороба поширюється і стає неоперабельною. Більш ніж половина людей із цим захворюванням помирає протягом трьох місяців після встановлення діагнозу.

"Цей проєкт дає нам нову інформацію про те, як рак підшлункової залози здатен пригнічувати певні молекули, які допомагають йому агресивно поширюватися організмом, що своєю чергою може призвести до розробки більш ефективних методів лікування в майбутньому", — сказав доктор Кріс Макдональд, керівник дослідницької програми Pancreatic Cancer UK, яка фінансувала дослідження.

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