Прорыв в области лечения рака — ученые дробили важное открытие в области ДНК

Ученый работает в лаборатории. Фото: Центр исследования рака при Университете Ноттингем Трент Джона ван Геста

Ученые совершили открытие в области ДНК, которое может помочь найти лекарство против рака поджелудочной железы. Исследователи обнаружили, что распространению болезни способствует отключение молекул в ключевых генах.

Об этом сообщило издание The Guardian в понедельник, 15 июля.

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Особенность рака поджелудочной железы

Группа исследователей из Великобритании и США обнаружила, что рак поджелудочной железы способен выключать молекулы в одном из важнейших генов организма, что способствует быстрому росту и распространению болезни.

"Рак поджелудочной железы — 12-е самое распространенное онкологическое заболевание в мире, которое ежегодно диагностируют у более полумиллиона человек. Он имеет худшие показатели выживаемости среди всех самых распространенных форм заболевания", — говорится в публикации.

Рак поджелудочной железы часто диагностируют на поздней стадии, когда возможности лечения становятся ограниченными и более половины пациентов умирают в течение трех месяцев после установления диагноза. Среди известных людей, умерших от этой болезни, Алан Рикман, Джон Херт, Стив Джобс и Патрик Суэйзи.

Как действует рак на ДНК

В исследовании, опубликованном в журнале Gastro Hep Advances, ученые проанализировали образцы здоровых и больных раком поджелудочной железы. Они обнаружили, что рак поджелудочной железы запускает процесс, известный как метилирование ДНК, что приводит к выключению молекул в обычно полезном гене HNF4A и позволяет опухолям расти чрезвычайно быстро. Исследователи обнаружили, что рак поджелудочной железы может скрыто выключить преимущества этого гена.

По словам ученых, большинство случаев рака поджелудочной железы диагностируется на поздней стадии, причем 80% из них обнаруживаются лишь после того, как болезнь распространяется и становится неоперабельной. Более половины людей с этим заболеванием умирают в течение трех месяцев после установления диагноза.

"Этот проект дает нам новую информацию о том, как рак поджелудочной железы способен подавлять определенные молекулы, которые помогают ему агрессивно распространяться по организму, что в свою очередь может привести к разработке более эффективных методов лечения в будущем", — сказал доктор Крис Макдональд, руководитель исследовательской программы Pancreatic Cancer UK, которая финансировала исследование.

Напомним, онколог назвал пять вредных привычек, приближающих человека к раку и которых следует избегать.

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