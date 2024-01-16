Відключення абонента за борги з комуналки — у Держгеонагляді назвали ризики

Оплата комунальних рахунків Фото: Новини.LIVE

Кабмін припинив дію заборони на припинення надання житлово-комунальних послуг, а також на нарахування пені та штрафів, та на стягнення боргів у населення. За словами голови Держенергонагляду Руслана Слободяна, найлегший метод дізнатися, чи споживач підлягає відключенню за несплату комуналки, — це зателефонувати до кол-центру відповідної компанії.

Про це Слободян розповів в ефірі телемарафону.

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Слободян повідомив, що для перевірки цього питання я можу запропонувати простий метод, щоб не доводилося шукати перелік, який може змінюватися. При цьому він зазначив, що кожен постачальник комунальних послуг має кол-центр, де споживачі можуть уточнити всі деталі.

Зокрема, як зазначив голова Держенергонагляду, це важливо для визначення тих регіонів, які виключені зі списку територій, де скасовано мораторій на відключення комунальних послуг.

"Мораторій продовжуватиме діяти лише на прифронтових територіях і там, де тривають бойові дії. Хоча, напевно, споживачі, які перебувають у таких районах, справді розуміють це", — наголосив Слободян.

Нагадаємо, що в Україні претендувати на отримання житлової субсидії можуть не лише власники житла чи прописані у ньому члени сім'ї. На допомогу з оплати житлово-комунальних послуг мають право орендарі та внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Також ми писали, що громадяни України, які не мають змоги сплатити комунальні послуги самостійно, можуть подати заяву на отримання державної субсидії.