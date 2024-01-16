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Отключение абонента за долги по коммуналке — в Госгеонадзоре назвали риски

16 января 2024 17:09
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Отключение абонента за долги по коммуналке — в Госгеонадзоре назвали риски
Оплата коммунальных счетов. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Кабмин прекратил действие запрета на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг, а также на начисление пеней и штрафов, и на взыскание долгов у населения. По словам главы Госэнергонадзора Руслана Слободяна, самый легкий метод узнать, подлежит ли потребитель отключению за неуплату коммуналки, — это позвонить в колл-центр соответствующей компании. 

Об этом Слободян рассказал в эфире телемарафона.

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Слободян сообщил, что для проверки этого вопроса я могу предложить простой метод, чтобы не приходилось искать перечень, который может изменяться. При этом он отметил, что у каждого поставщика коммунальных услуг есть колл-центр, где потребители могут уточнить все детали. 

В частности, как отметил председатель Госэнергонадзора, это важно для определения тех регионов, которые исключены из списка территорий, где отменен мораторий на отключение коммунальных услуг.

"Мораторий будет продолжать действовать только на прифронтовых территориях и там, где продолжаются боевые действия. Хотя наверняка потребители, которые находятся в таких районах, действительно понимают это", — подчеркнул Слободян.

Напомним, что в Украине претендовать на получение жилищной субсидии могут не только владельцы жилья или прописанные в нем члены семьи. На помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют право арендаторы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Также мы писали, что граждане Украины, которые не имеют возможности оплатить коммунальные услуги самостоятельно, могут подать заявление на получение государственной субсидии.

коммунальные услуги
ЖКХ
деньги
Украина
штраф
долги

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