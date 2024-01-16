Отключение абонента за долги по коммуналке — в Госгеонадзоре назвали риски

Оплата коммунальных счетов. Фото: Новини.LIVE

Кабмин прекратил действие запрета на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг, а также на начисление пеней и штрафов, и на взыскание долгов у населения. По словам главы Госэнергонадзора Руслана Слободяна, самый легкий метод узнать, подлежит ли потребитель отключению за неуплату коммуналки, — это позвонить в колл-центр соответствующей компании.

Об этом Слободян рассказал в эфире телемарафона.

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Слободян сообщил, что для проверки этого вопроса я могу предложить простой метод, чтобы не приходилось искать перечень, который может изменяться. При этом он отметил, что у каждого поставщика коммунальных услуг есть колл-центр, где потребители могут уточнить все детали.

В частности, как отметил председатель Госэнергонадзора, это важно для определения тех регионов, которые исключены из списка территорий, где отменен мораторий на отключение коммунальных услуг.

"Мораторий будет продолжать действовать только на прифронтовых территориях и там, где продолжаются боевые действия. Хотя наверняка потребители, которые находятся в таких районах, действительно понимают это", — подчеркнул Слободян.

Напомним, что в Украине претендовать на получение жилищной субсидии могут не только владельцы жилья или прописанные в нем члены семьи. На помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют право арендаторы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Также мы писали, что граждане Украины, которые не имеют возможности оплатить коммунальные услуги самостоятельно, могут подать заявление на получение государственной субсидии.